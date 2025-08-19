Kamēr Zelenskis Vašingtonā runāja ar Trampu, krievu propagandisti pie saviem tankiem "piekarina" ASV karogu
Kamēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Vašingtonā tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, krievu propagandas mediji, tai skaitā "Russia Today" publicējuši ciniskus video ar agresorvalsts tankiem, kas uzbrūk Ukrainai Zaporižjas apgabalā.
Kā norāda propagandisti, "video ir redzama Krievijas 70. motorizētā kājnieku pulka 42. gvardes divīzija, kas uzbrukumos izmanto kāpurķēžu mašīnu M113, kas ražota ASV". Tiek apgalvots, ka bruņutransportieri Ukrainai nosūtījuši Rietumu sabiedrotie, bet nu to sagrābuši Krievijas spēki.
Video tika filmēts Zaporižjas apgabalā, kur Krievija gatavojas veikt jaunu uzbrukumu, pārvietojot spēkus no citiem frontes sektoriem, norāda Ukrainas Augstākās virspavēlniecības vadītājs Oleksandrs Sirskis.
Jāpiemin, ka provokatīvais video tika izplatīts vien dažas dienas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps Aļaskā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, ko Maskava attēloja kā "Krievijas starptautiskās izolācijas beigas". Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks norādījis, ka video ir cinisks. "Krievi sevis uzsāktajā teroristiskajā karā, kurā dzīvības zaudējuši neskaitāmi civiliedzīvotāji, izmanto Amerikas Savienoto Valstu simbolu," Jermaks norādīja vietnē "Telegram".
Krievijas propagandas mediji pēdējā laikā aizvien vairāk slavē Trampu kā pragmatisku mieru nesēju, bet Ukrainu, Eiropu un Apvienoto Karalisti attēlo kā šķēršļus miera panākšanai. Tikmēr tieši Krievija uzsāka asiņaino karu Ukrainā un 2025. gadā palielināja savus tēriņus aizsardzībai par 30 procentiem. Tāpat Krievija šobrīd paplašina militāro klātbūtni pie Somijas robežas un regulāri ietekmē Baltijas valstu GPS signālus, traucējot lidmašīnu darbību.