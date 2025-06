Mediji: Krievija paplašina militāro klātbūtni pie Somijas robežas

Tomēr šīs Krievijas aktivitātes nav salīdzināmas ar gatavošanos atkārtotajam iebrukumam Ukrainā 2022.gada februārī. Atsaucoties uz NATO avotiem, arī laikraksts "The New York Times" nesen norādīja, ka pašreizējo Krievijas militāro aktivitāti nevar salīdzināt ar to, kas notika pirms iebrukuma Ukrainā.