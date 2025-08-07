Kremlis apstiprinājis, ka Putins drīzumā tiksies ar Trampu
Krievijas diktatora Vladimira Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanās notiks tuvākajā laikā, vēsta Maskavas propagandas dienests TASS, atsaucoties uz Putina palīgu Juriju Ušakovu.
Puses ķērušā pie tikšanās norises izstrādes, sacīja Ušakovs, norādot, ka tikšanās vieta ir saskaņota.
"Nākamā nedēļa ir iezīmēta kā orientieris Putina un Trampa tikšanās norisei, taču pagaidām ir grūti pateikt, cik dienu ilgs gatavošanās," TASS citē Ušakova teikto.
Par Krievijas un ASV prezidentu tikšanās vietu ir panākta vienošanās, un tā tiks paziņota nedaudz vēlāk, norādīja Putina palīgs. Ušakovs arī bilda, ka ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs pieskāries idejai par trīspusēju Putina, Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanos.
Maskava to atstājusi bez komentāriem, pauda Ušakovs. Tramps trešdien paziņoja, ka varētu "ļoti drīz" tikties ar Putinu. Ar šo paziņojumu Tramps nāca klajā pēc trešdien Maskavā notikušajām Putina un Vitkofa sarunām, kuras Tramps raksturoja kā ļoti produktīvas.