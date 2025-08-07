ASV valdība: Tramps piespiedis Putinu mainīt plānus
ASV pastiprina ekonomisko spiedienu uz Krieviju un valstīm, kas atbalsta tās agresiju pret Ukrainu.
ASV Valsts departamenta pārstāve Tēmija Brūsa paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins vilcina sarunu procesu, cenšoties iegūt laiku. Uzstājoties televīzijas kanālā "NewsNation", Brūsa uzsvēra, ka šāda Kremļa taktika nav nekas jauns. Tomēr jaunie signāli no Vašingtonas jau ir mainījuši viņa aprēķinus.
Pēc viņas (Tēmijas Brūsas) vārdiem, Putins cenšas vilcināt dialogu, lai manipulētu ar situāciju un izmantotu pauzi savā labā gan militārajā, gan ekonomiskajā jomā. Taču šoreiz prezidents Donalds Tramps ir skaidri norādījis: ja Maskava nepārtrauks karu, sekos jaunas sankcijas.
Brūsa atzīmēja, ka Vašingtona apsver gan sekundāras sankcijas pret valstīm, kas sadarbojas ar Krieviju, gan tiešus ekonomiskus triecienus pašam Kremlim. Tas liek Putinam pārskatīt savas darbības un plānus, raksta "Dialog.ua".
Tikmēr republikāņu senators Lindsijs Greiems platformā X paziņoja, ka ASV Kongress ir gatavs atbalstīt spiediena pastiprināšanu pret Krieviju. Viņš atgādināja, ka plaši apspriestajam jaunajam sankciju un muitas nodevu likumprojektam, kas vērsts pret agresorvalsti, Senātā ir jau 85 līdzautori.
Pēc viņa teiktā, Donalda Trampa un viņa komandas centieni apturēt karu Ukrainā nes reālus rezultātus. Greiems atbalstīja neseno Trampa lēmumu ieviest 25% muitas nodokli importam no Indijas, kura turpina iepirkt Krievijas naftu. Senators to nosauca par "lūzuma punktu" ASV pieejā valstīm, kas faktiski sponsorē Kremļa militāro mašīnu.
Tāpat ASV varētu noteikt papildu tirdzniecības tarifus Ķīnai, jo tā turpina iepirkt Krievijas naftu, paziņoja prezidents Donalds Tramps 6. augustā pēc tam, kad bija parakstījis rīkojumu par līdzīgiem papildtarifiem Indijai.
"Tas var notikt... Es pagaidām nevaru pateikt precīzi. Mēs to izdarījām ar Indiju. Iespējams, mēs to darīsim vēl ar dažām valstīm. Viena no tām varētu būt Ķīna," sacīja Tramps žurnālistiem pēc tam, kad viņa īpašais pārstāvis Stīvs Vitkofs Maskavā bija ticies ar prezidentu Vladimiru Putinu, lai apspriestu kara Ukrainā izbeigšanu, raksta "The Moscow Times".
Paaugstinātie tarifi tirdzniecības partneriem, kas pērk Krievijas energoresursus un tādējādi palīdz Kremli finansēt iebrukumu, ir viens no Trampa galvenajiem instrumentiem, lai piespiestu Maskavu piekāpties un pārtraukt karu.
Tramps nesniedza sīkāku informāciju par iespējamiem tarifiem pret Ķīnu. Taču trešdien Baltais nams noteica papildus 25% tarifus Indijas precēm, papildinot iepriekš izziņotos 25% tarifu, norādot, ka Indija joprojām iepērk Krievijas naftu (kopā tarifi sasniedz 50%). Jaunais tarifs stāsies spēkā pēc 21 dienas - šajā laikā rīkojumu var atcelt vai pārskatīt, ja Krievija pārtrauks agresiju pret Ukrainu.
Pagājušajā nedēļā par iespēju ieviest jaunus tarifus pret Ķīnu brīdināja arī ASV finanšu ministrs Skots Besents. "Bloomberg" norāda, ka jebkādi papildu tarifi Ķīnas importam palielinās jau tā augsto spriedzi, kas pēdējos mēnešos ir smagi skārusi Ķīnas eksportu uz ASV. Šāds solis, visticamāk, izraisīs arī atbildes pasākumus no Pekinas.