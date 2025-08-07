Zelenskis: Krievijai jāpiekrīt uguns pārtraukšanai, un līderu tikšanās ir labākais formāts miera panākšanai
"Ir svarīgi apspriest galvenās detaļas. Prioritātes ir pilnīgi skaidras. Pirmkārt, ir jāpārtrauc slepkavības, un tieši Krievijai ir jāpiekrīt pamieram," paziņojumā sociālajos tīklos pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, komentējot ziņas par iespējamo ASV un Krievijas līderu tikšanos, kurai sekos trīspusējas augstākā līmeņa sarunas.
"Otra ir līderu formāts, lai tikšanās varētu sekmēt tiešām ilgstoša miera panākšanu," turpināja Zelenskis. "Mēs Ukrainā daudzkārt esam teikuši, ka reālu risinājumu meklējumi var būt patiesi efektīvi tieši līderu līmenī. Mums ir jālemj par šāda formāta sanāksmes laiku un jautājumu loku," pauda prezidents.
"Trešais - ilgtermiņa drošība. Tas ir iespējams kopā ar ASV un Eiropu," norādīja Zelenskis. Ukrainas prezidents iepriekš ziņoja, ka ir runājis ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Pēc tam, kā norādīja Zelenskis, viņš atsevišķi sazinājis ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti un Somijas prezidentu Aleksandru Stubu. Šodien Ukrainas prezidentam paredzēta saruna ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu.
Tramps trešdien paziņoja, ka varētu "ļoti drīz" tikties ar Putinu. Ar šo paziņojumu Tramps nāca klajā pēc trešdien Maskavā notikušajām Putina un ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa sarunām, kuras Tramps raksturoja kā ļoti produktīvas.