Tramps sola drīzumā tikties ar Putinu
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka varētu "ļoti drīz" tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu pēc trešdien Maskavā notikušajām Putina un Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa sarunām, kuras Tramps raksturoja kā ļoti produktīvas.
Jau ziņots, ka 6. augustā Kremlī noslēdzās Krievijas diktatora Vladimira Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā sūtņa Stīvena Vitkofa sarunas. Kremlis paziņoja, ka tikšanās laikā ar Vitkofu "nodoti signāli" Trampam un no Trampa Putinam. "No mūsu puses īpaši Ukrainas jautājumā tika nodoti daži signāli. Attiecīgi signāli ir saņemti arī no prezidenta Trampa," žurnālistiem sacīja Krievijas prezidenta palīgs Jurijs Ušakovs.
Par potenciālo samitu tika apspriests Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska telefonsarunā, kurā piedalījās NATO ģenerālsekretārs Marks Rute un Lielbritānijas, Vācijas un Somijas līderi.
"Ir labas izredzes, ka tikšanās būs ļoti drīz," Tramps sacīja reportieriem Baltajā namā, atbildot uz jautājumu, kad viņš tiksies ar Ukrainas un Krievijas līderiem.
Tramps nenorādīja, kur varētu notikt viņa tikšanās ar Putinu. Laikraksts "The New York Times" un telekanāls CNN, atsaucoties uz infomētiem cilvēkiem, ziņoja, ka Tramps plāno tikties ar Putinu jau nākamnedēļ un pēc tam vēlētos trīspusēju tikšanos ar Putinu un Zelenski.
Trampa telefonsaruna ar Zelenski notika pēc tam, kad Vitkofs trešdien tikās ar Krievijas līderiem Maskavā. "Tika panākts liels progress!" Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social", piebilstot, ka pēc tam esot informējis dažus sabiedrotos Eiropā.
"Vis piekrīt tam, ka šim karam jābeidzas, un mēs tuvākajās dienās un nedēļās strādāsim pie tā," paziņoja Tramps.
Neilgi pēc tam augsta ASV amatpersona sacīja, ka tomēr ir gaidāma "sekundāru sankciju" noteikšana pēc divām dienām. Tramps ir pieprasījis, lai Putins līdz 8. augustam piekristu pamiera noslēgšanai, pretējā gadījumā draudot noteikt tarifus Krievijas naftas pircējiem.