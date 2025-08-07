ISW: Krievija mēģina šķelt Trampa administrāciju, lai izvairītos no sankcijām
Krievi cenšas sēt nesaskaņas ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijā, kas ir daļa no plašākiem centieniem izvairīties no sankcijām, norāda Kara pētījumu institūta (ISW) analītiķi.
Analītiķi norāda, ka Krievijas valsts mediji un prokremliskie izdevumi pēc vakardienas ASV prezidenta īpašā pārstāvja Stīva Vitkofa tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimira Putinu aktīvi citēja Krievijas Valsts domes deputātus, galvenokārt attēlojot Vitkofu kā "racionālu ASV un Krievijas sarunu dalībnieku, bet Trampu - iracionālu".
Kremlis bieži ir centies sēt nesaskaņas starp Ukrainu un tās sabiedrotajiem, kā arī starp ASV un Eiropu, tādējādi cenšoties ierobežot atbalstu Ukrainai, norāda ISW.
Pēc ekspertu teiktā, Kremlis izmanto šādu informācijas taktiku pret Trampa administrāciju, lai mazinātu pašreizējos ASV centienus panākt, ka Putins iesaistās jēgpilnās sarunās, lai izbeigtu karu.
"Kremlis, visticamāk, arī cenšas panākt no ASV vienpusējas piekāpšanās attiecībā uz karu, jo īpaši ASV un Krievijas ekonomisko nolīgumu noslēgšanu Krievijas labā bez Trampa izvirzītajiem priekšnoteikumiem pamiera noslēgšanai un sarunām par ilgstošu mieru," secina ISW.