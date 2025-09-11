Izvēlēta "Miss Universe Latvia 2025", kura dosies uz pasaules finālu Taizemē
Naktī no 6. uz 7. septembri Rīgas klubā "Monkey Club" notika grandiozs nacionālā skaistumkonkursa "Miss Universe Latvia 2025" fināls. Par uzvarētāju un kroņa ieguvēju kļuva Meldra Rozenberga, kura pārstāvēs Latviju starptautiskajā "Miss Universe 2025" finālā Taizemē.
Desmit finālistes cīnījās par galveno titulu, demonstrējot eleganci kokteiļkleitās un spožumu vakarkleitās no konkursa oficiālā partnera - vakarkleitu un kokteiļkleitu salona "Klerr".
Meldra Rozenberga - modele, ceļotāja un dzīvnieku patversmju atbalstītāja. Viņas karjera modeļu biznesā sākās jau 11 gadu vecumā: viņa piedalījās modes nedēļās Parīzē un Ņujorkā, kā arī pozēja žurnāliem. Pašlaik Meldra apgūst televīzijas vadītājas profesiju un strādā pie sava televīzijas šova izveides. Viņas nākamais solis ir gatavošanās uzstāšanās starptautiskajā skatuvē Taizemē, kur viņa satiksies ar pārstāvēm no vairāk nekā 120 valstīm.
Pirmo Vice Miss titulu ieguva Kintija Krastiņa - dziedātāja, dziesmu autore un mūzikas skolotāja, kas studē džezu Latvijas Mūzikas akadēmijā. Otrs Vice Miss tituls tika piešķirts Zinaīdai Tesļukai - aktrisei, modelei un profesionālai sportistei, bijušajai Latvijas daiļslidošanas čempionei, kas ieguvusi trīs augstākās izglītības.
Uzvarētājas izvēli veica autoritatīva žūrija, kurā bija iekļauti: aktrise un rotu dizainere Agnese Zeltiņa, profesionāla runātāja un "Ladies Deal Club" dibinātāja Elēna Tonova, blogeris ar miljoniem sekotāju Endrjū Veivs, stiliste un modes eksperte Asja Belova, pasaules šova deju čempione un horeogrāfe Darina Kudlaeva.
Oficiālais konkursa "Miss Universe" organizators un licencētājs Latvijā ir aģentūra "Inga Raduga Model Management". Tieši tās dibinātāja un licences turētāja Inga Raduga kronēja jauno skaistumkaralieni un pasniedza viņai oficiālo lentīti "Miss Universe Latvia". Šīs lentītes tiek ražotas ASV visām dalībvalstīm pēc vienota oriģināla dizaina, kas uzsver titula globālo statusu.