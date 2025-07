Skaidro, kā radies unikālais 80 gadus senais unikālais klints gravējums “Dievs, svētī Latviju” Lejassaksijā

Vēsturiskās liecības par Špringes saistību ar Latviju vai latviešiem ir maz, vai to vispār nav. Bet zināms, ka 1945. gadā Lejassaksijā, britu okupācijas zonā, Otrā pasaules kara beigās atradās vairāki desmiti tūkstošu latviešu - civilie bēgļi, kas devās prom no Latvijas sākot ar 1944. gada rudeni, bēgot no padomju okupācijas, un latviešu leģionāri, kas bija Vācijas bruņoto spēku sastāvā un nonāca Rietumvalstu gūstā. Šajā reģionā 1945. gada pavasarī atradās britu armijas ieņemtā zona. Tādēļ daudzi latviešu leģionāri, kas kapitulēja britiem pie Mēklenburgas un Šlēsvigas-Holšteinas, tika pārvesti uz Lejassaksiju. Tur atradās britu karagūstekņu nometnes un civilpersonu reģistrācijas centri. Latviešu vēsturnieki apliecina, ka pēc kapitulācijas vairāki latviešu leģiona pulki un bēgļu kolonnas pārvietojās britu kontrolētajā zonā, tostarp Lejassaksijā. Ir ļoti ticams un vēsturiski pamatoti, ka latvieši - gan karagūstekņi, gan civilie bēgļi - 1945. gada maijā atradās Lejassaksijā, tostarp arī mazpazīstamajā Nesselbergas apvidū.