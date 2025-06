Īlons Masks un ASV senators Greiems reaģē uz Krievijā īstenoto Ukrainas specoperāciju "Zirnekļtīkls"

Uzbrukums veikts no Krievijas teritorijas - droni raidīti no kravas automašīnām.

Trāpīts 41 lidmašīnai, arī A-50, Tu-95 un Tu-22 M3, pauda avoti SBU. "Telegram" kanāls "Fighterbomber", kas saistīts ar Krievijas gaisa spēkiem, ziņoja, ka droni palaisti no minimāla attāluma, tāpēc Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas - "Pancir" un S-300 - nav spējušas reaģēt. Svētdienas uzbrukums ir "Krievijas tālās darbības aviācijas melnā diena", atzina kanāla autors.