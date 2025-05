Maskavā satraukušies: 9. maijā Uzvaras parādes policistiem būs jānēsā līdzi gāzmaskas

Nesen Ukrainas Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina negarantē pasaules līderu drošību, kuri ieradīsies Maskavā uz Uzvaras dienai veltīto militāro parādi Sarkanajā laukumā. “Mūsu nostāja ir ļoti vienkārša attiecībā uz visām valstīm, kas brauca vai brauc uz 9. maiju: mēs nevaram būt atbildīgi par to, kas notiek Krievijas Federācijas teritorijā. Viņi nodrošina jums drošību, un tādēļ mēs jums nedosim nekādas garantijas. Jo mēs nezinām, ko Krievija darīs šajos datumos. Viņi no savas puses var spert dažādus, teiksim tā, soļus: gan dedzināšanu, gan spridzināšanu utt., un pēc tam apsūdzēt mūs. Es uzskatu kā prezidents, un par to teicu ārlietu ministram, ka mums ir jāsaka ļaudīm, kas pie mums vēršas: “Mēs jums neiesakām apmeklēt Krieviju no [drošības] viedokļa. Bet ja jūs to darāt — neprasiet mums. Tas ir jūsu personīgais lēmums,” Zelenska teikto citē izdevums “Interfax-Ukraine”. Zelenskis atgādināja, ka tad, kad Ukrainā ierodas dažādi ārvalstu pārstāvji, “viņu vizīšu laikā bija dažāda formāta triecieni, triecienuzbrukumi, iebiedēšanas”. Pirms tam Zelenskis ieteica Krievijai satraukties par drošību. “Tagad viņi satraucas, ka parāde ir apdraudēta, un pareizi dara, ka satraucas,” paziņoja Zelenskis savā “Telegram” kanālā publicētajā uzrunā.