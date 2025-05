Haoss Krievijā uzņem apgriezienus: Putina dēļ 9. maijā cietīs 13 miljoni maskaviešu

Mosgortrans (valsts uzņēmums, kas apkalpo autobusu un elektrisko autobusu tīklus Maskavā un Maskavas apgabalā) jau ieteicis galvaspilsētas iedzīvotājiem svētkos papildināt kartes, lai izvairītos no grūtībām. Maskavā tiks ierobežota satiksme, bet dažviet aizliegta arī stāvēšana. Parādes mēģinājuma un pašas parādes laikā Krievijas galvaspilsētā slēgs visus veikalus un restorānus. Mobilais internets tiks atslēgts ne tikai Maskavā, bet vēl desmitos Krievijas pilsētu. Varas iestādes šādu lēmumu sauc par vienu no veidiem, kā cīnīties ar droniem. Jau ne pirmo dienu Krievijas centrālās daļas lidostās notiek īsts haoss, bet simtiem reisu kavējas. Daļu no reisiem, kas dodas uz Maskavu, Kremlis novirzījis uz Sanktpēterburgu.