Šausminošs incidents Dienvidkorejā: vīrietis pēdējā brīdī izglābj meiteni no pašnāvības. VIDEO

No šiem gadījumiem 2 289 beidzās ar nāvi. Visbiežāk pašnāvību veikuši cilvēki vecumā no 20 līdz 29 gadiem (12 592 gadījumi), kam sekoja pusaudži (8 308 gadījumi). Šie skaitļi liecina, ka aptuveni viens no katriem 200 korejiešiem vecumā no 20 līdz 29 gadiem un viens no katriem 178 pusaudžiem 2023. gadā mēģināja izdarīt pašnāvību.