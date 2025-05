“Pagājušajā naktī vairākās Krievijas reģionu lidostās tika ieviesti pagaidu ierobežojumi. Īpašu uzmanību piesaistīja lidosta Nadimā (Jamalas Ņencu autonomajā apvidū), kas atrodas 2600 km attālumā no Ukrainas robežas. Ja iepriekšējā gadījumā uzbrūkot Murmanskai, kas atrodas aptuveni 2000 km attālumā no frontes līnijas, aizdomas varēja krist uz Somiju, tad šajā gadījumā attālums no Jamalas Ņencu apgabala līdz Somijai ir ap 2000 km. Vai tiešām viņi spēja aizsniegties tik tālu? Drīz pēc pretinieku dronu intensīvā trieciena pa Melno jūru, aizsniedzoties līdz Novorossijskas un Kerčas debesīm, vairāki kara korespondenti par to izteicās diezgan asi,” stāsta “Carjgrad” un citē spilgtākos izteikumus.