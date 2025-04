Eksperts: Krievijas izsludinātais Lieldienu pamiers ir diplomātisks slazds

Jautāts par to, vai Krievija varētu ievērot šo pamieru, Andžāns pauda, ka ziņas, kas nāk no Ukrainas, liecina, ka tur ir ievērojami klusāks, bet kaujas vietām turpinās. "Skaidrs, ka Krievijai nevar uzticēties. Mūsu reģionā to ļoti labi zina, Ukrainā to ļoti labi zina," pauda Andžāns.