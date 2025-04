Ukraiņu neatkārtojami krāšņās Lieldienu olas. FOTO. VIDEO

Lai arī ukraiņi ir vieni no prasmīgākajiem un virtuozākajiem svētku olu meistariem pasaulē, viņi it nebūt nepretendē uz olu krāsošanas un dekorēšanas monopolu, to drīzāk piešķir citi, kuri sajūsminās par viņu meistarību un ukraiņu svētku olas ierindo savu mākslas šedevru plauktos. “Pysanka” ir Lieldienu ola ar ornamentu-zīmējumu slāvu tradicionālajos rakstos. Vēsturnieki un etnogrāfi norāda, ka “pysanky” atspoguļo ne tikai kristīgās, bet arī pagānu arhaiskās idejas par Visumu, un, iespējams, ukraiņi olas pavasara svētkos krāsoja vēl pirms kristietības ienākšanas Ukrainā. Tomēr pamatotu pierādījumu, kas to apstiprinātu, nav.