Triju cilvēku dzīvība riepu cenā: notiesāta sieviete, kura piedalījās austrāliešu brāļu un viņu drauga slepkavībā Meksikā
Jaunai sievietei Meksikā ir piespriests 20 gadu ieslodzījums par viņas lomu triju tūristu — divu austrāliešu brāļu un viņu amerikāņu drauga — slepkavībā. Pazudušo vīriešu meklēšana pērn izpelnījās atspoguļojumu pasaules medijos, bet slepkavības apstākļi šokēja sabiedrību.
23 gadus vecā Ari Gisela Kota atzina savu vainu, ka viņa bija uzkūdījusi savus līdzdalībniekus uzbrukt austrāliešiem Džeikam un Kalumam Robinsoniem un viņu draugam Džekam Kārteram Roudam, kuri 2024. gada aprīlī bija devušies sērfot uz Meksikas Lejaskalifornijas štatu un pazuda. Pēc ilgstošas meklēšanas, kas izpelnījās uzmanību pasaules medijos, viņu līķus atrada dziļā akā ar šāvienu brūcēm galvā.
30 gadus vecais Džeiks Robinsons, viņa 33 gadus vecais brālis Kalums un amerikānis Džeks Kārters Rouds pazuda 2024. gada 27. aprīlī, kad bija devušies sērfošanas atvaļinājumā pie populārās tūristu pilsētas Ensenadas Meksikas Lejaskalifornijas štatā. Kalums Robinsons bija Austrālijas lakrosa izlases spēlētājs un dzīvoja Sandjego pilsētā Kalifornijā, tieši pie robežas ar Meksikas Lejaskalifornijas štatu. Viņa jaunākais brālis Džeiks dzīvoja Austrālijā un bija devies uz ASV apciemot brāli un pēc atgriešanās viņš grasījās strādāt par ārstu. Viņu draugs Džeks Kārters Rouds dzīvoja Sandjego, strādāja tehnoloģiju pakalpojumu firmā un pēc dažiem mēnešiem grasījās precēties.
Ne mazāk šokējoša par pašu slepkavību izrādījās jauno puišu dzīvības cena — Ari Giselai bija iekārojušās viņu automašīnas riepas un mobilais telefons. Tiesā tika liecināts, ka sieviete savam toreizējam draugam Hesusam Gerardo bija teikusi, lai viņš “atnes man labu telefonu un labas riepas manam pikapam.” Hesuss Gerardo ar diviem citiem vīriešiem, kuri stāsies tiesas priekšā, izsekoja savu upuru automašīnu līdz viņu teltīm, pēc tam aplaupīja tūristus, kurus par pretošanos nošāva. Lejaskalifornijas izmeklētāji toreiz izteicās “The Daily Beast”, ka slepkavas pēc tam sadedzināja tūristu teltis, mantas un automašīnu, lai atbrīvotos no pierādījumiem. Meksikas varas iestādes sazinājās ar kolēģiem ASV Sandjego un noskaidroja pazudušo personu telefona numurus, ar ko izsekošanas palīdzību izdevās nokļūt uz pēdām Giselai, kura lietoja amerikāņa telefonu.
Vientuļā māte Ari Gisela tiesā birdināja asaras, lūdzot piedošanu nogalināto tuviniekiem. “Es koncentrējos uz to, lai kļūtu par labāku cilvēku, un man patiesi žēl par jūsu zaudējumiem,” viņas teikto citēja BBC, atsaucoties uz Meksikas laikrakstu “La Silla Rota”.
Laikraksts norāda, ka Hesusam Gerardo Kotam un vienam līdzskrējējam ir saikne ar ietekmīgo Sinaloas narkokarteli, kuru ilgus gadus vadīja bēdīgi slavenais narkobarons Hoakins “El Čapo” Gusmans, kurš pašlaik izcieš mūža ieslodzījumu ASV, taču pirms tam divas reizes spēja izbēgt no cietuma Meksikā, līdz 2016. gadā tika izdots ASV. 2023. gadā ASV tika izdots viņa dēls un viens no narkokarteļa nākamajiem vadoņiem Ovidio Gusmans Lopess, taču Sinaloas kartelis joprojām ir varenākais Meksikas narkokartelis un iedveš šausmas apkārtējiem. Tieši tādēļ šos divus apsūdzētos tur maksimāli apsargātā cietumā “El Hongo” Meksikas tuksnesī, kamēr trešais apsūdzētais atrodas Ensenadas cietumā.
Interesanti, ka Sinaloas narkokartelis pērn paziņoja, ka parūpējies par šo aizdomās turēto slepkavu nodošanu policijai. “Tie bija zema līmeņa laupītāji, kuri darbojās patstāvīgi,” kāds anonīms karteļa loceklis toreiz izteicās “The Daily Beast”, norādot, ka šīs personas neietilpst kartelī. “Taču mēs viņus nodevām [policijai]. Mēs uzzinājām, ka policisti meklēja šos “gringo” [angļu valodā runājošo baltādaino palama latīņamerikāņu sabiedrībā — red.] un arī sākām meklēt atbildīgos. Mēs piezvanījām varas iestādēm un pateicām, kur viņus atrast.” Karteļa loceklis šādu rīcību skaidroja ar savas organizācijas bažām var varas iestāžu nevēlamu uzmanību.
Lejaskalifornija ir viens no bīstamākajiem Meksikas štatiem, kur vietējās narkotirgoņu bandas pastāvīgi cīnās par ietekmi. Tomēr Ensenada, kas atrodas pusotras stundas brauciena attālumā no ASV robežas, izsenis piesaista tūristus.