Aija Andrejeva sēro: aizgājusi mīļotā sunīte Dada
Ar skumju vēsti dalījusies slavenā latviešu dziedātāja Aija Andrejeva. Pa varavīksnes taciņu ir aizgājusi viņas mīļotā sunīte Dada, ar kuru kopā pavadīti daudzi gadi.
"Mana Dada, mans uzticamais DRAUGS 2009-2025
Teju pusi savas dzīves biju kopā ar viņu. Visus manus brūtgānus un vīrus, priekus un bēdas, eirovīzijas, koncertus un pirmizrādes viņa bija ar mani, mans dvēseles dakteris …. ansis viņai repoja, Račinskis spēlēja ģitāru un ļāva viņai “dancot uz savas kājas, Linda dziedāja un sita kahonu un Znotiņš lasīja epifānijas vēl pāris nedēļas atpakaļ. Vai nav skaisti!? Sirds miljons gabaliņos saplīsusi, bet es ticu ar katru šo sirds gabaliņu, ka viņai tagad ir labi. Dada - Es Tevi mīlu, mana Kalniete."
Pavisam nesen Aija Andrejeva publicēja savu mīluļu, arī Dadas, fotogrāfiju, piedaloties akcijā "Gaisma uzvarēs tumsu", kurā ļaudis, tostarp arī slavenības, dalījās ar saviem ģimenes mīluļiem. Šādi viņi atbalstīja zīmola "Modra olas" īpašnieku Modri Konovalovu, kuram 10. oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā nošāva trīs suņus Boru, Bruno un ČipiĻipi. Toreiz kāda saimniece bija izsaukusi pašvaldības policiju un apgalvoja par apdraudējumu, bet mednieks suņus nogalināja pirms dzīvnieku ķērāju ierašanās. Suņu nošaušana izraisīja vērienīgu skanālu, kura rezultātā amatu zaudēja pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis, bet par notikušo Valsts policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.
Jāpiebilst, ka 2021. gada 27. decembrī mūziķe piedzīvoja vēl lielāku personisku traģēdiju, kad nieka 59 gadu vecumā pēkšņi aizsaulē devās tētis, slavenās latviešu rokgrupas "Opus Pro" līderis "Alex" jeb Oļegs Andrejevs.
