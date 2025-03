Polija grasās izvietot kājnieku mīnas uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju

Komentējot gaidāmo Polijas izstāšanos no Otavas konvencijas, Bejda uzsvēra, ka Polijai nav citas izvēles, jo situācija uz Polijas robežas ar Baltkrieviju un Krieviju ir nopietna. "Tas būs viens no "Austrumu vairoga" elementiem (..). Atcerieties, no kuras puses tika uzbrukts Ukrainai. No Baltkrievijas puses. Mums nav kājnieku mīnu, bet mums ir iespēja tās izgatavot," norādīja aizsardzības ministra vietnieks.