Trampa administrācija paziņo par izstāšanos no Parīzes klimata nolīguma

"Prezidents Tramps izstāsies no Parīzes klimata nolīguma," neilgi pēc Trampa stāšanās amatā pavēstīja Baltais nams, neminot konkrētu datumu. Lai izstātos no vienošanās, nepieciešams gads pēc oficiāla paziņojuma iesniegšanas ANO. Pirmo reizi ASV no nolīguma izstājās 2020. gada novembrī, kaut arī ASV prezidents Donalds Tramps par izstāšanos no vienošanās skaļi runāja jau 2017.gadā, norādot, ka tā prasa ASV uzņēmumiem un valdībai netaisnu vides standartu ievērošanu un apdraud Savienoto Valstu ekonomiku.