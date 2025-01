Lietuvas premjers atbalsta atteikšanos no kājnieku mīnu aizlieguma.

2024. gada jūlijā Lietuvas parlaments atbalstīja valsts izstāšanos no kasešu munīcijas aizlieguma konvencijas. Izstāšanās no tā dēvētās Oslo konvencijas spēkā stāsies martā. Lai izstātos no konvencijas, ir nepieciešams prezidenta lēmums un vismaz 86 no 141 Seima deputāta atbalsts.