"Krievijā mani sapņi varētu piepildīties!" Atklājas jaunas ziņas par 10 bērnu ģimeni, kas "diskriminācijas dēļ" pameta Latviju

Morozovu ģimene plāno apmesties uz dzīvi Krievijas ciematā, kur viņi vēlas audzināt savus bērnus drošā un stabilā vidē, prom no Eiropas Savienības radītā spiediena. Jaunākie ģimenes locekļi ar lielām acīm skatās uz jauno pasauli, un viņus aizrauj tas, cik cilvēki var būt atvērti, uzmanīgi un nesavtīgi. Ģimene ir ļoti pateicīga par palīdzību, ko viņi saņēma gan no Baltkrievijas varas iestādēm, gan no robežsardzes, kas viņiem nodrošināja transportu un izmitināšanu.