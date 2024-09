Viens no briesmīgākajiem Krievijas mafijniekiem Sergejs Butorins grib karot Ukrainā; viņa Orehovas grupējums savulaik iedzina šausmas visā Maskavā

Pēc līdera nāves sākās cīņa par varu, līdz Sergejs Butorins kļuva par jauno vadoni, likvidējot konkurentus. Slēpjoties no likumsargiem, viņš 1996. gadā viņš inscenēja savu nāvi, bet pēc grupējuma locekļu aresta aizbēga uz ārzemēm. Uzskata, ka tieši viņš, būdams "oficiāli miris", pavēlēja Atēnās likvidēt bēguļojošo slavenāko Krievijas killeri Aleksandru Soloniku jeb "Maķedonijas Aleksandru", kurš specializējās uz kriminālo autoritāšu likvidēšanu un savas karjeras laikā bija spējis trīs reizes izbēgt no apcietinājuma — tostarp 1995. gada 5. jūlijā no leģendārā izmeklēšanas izolatora "Matrosskaja tišina", kas līdz tam nebija izdevies nevienam. Soloniks aizbēga uz Grieķiju, kur no dzimtenes atsūtītā killeru grupa nogalināja ne tikai viņu pašu, bet nepažēloja arī viņa draudzeni, skaistuma konkursa "Mis Krievija 96" finālisti Svetlanu Kotovu.