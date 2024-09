Vīrietis, kas ļāva savu sievu izvarot svešiniekiem, notikušajā vaino sievu: ja viņa neko neuzzinātu, viss turpinātos un mēs būtu laimīgi

Psihologs secināja, ka Peliko ir mantojis tēvam līdzīgu personību - dusmīgu, spītīgu un impulsīvu. “Peliko nāk no problemātiskas ģimenes, kurā tika ļaunprātīgi izmantoti mazi bērni. Viņam ir divpusīga personība; viņš ir patriarhs, bet viņš ir arī bezatbildīgs un manipulatīvs. Aiz slēgtām durvīm viņš neievēro robežas.Viņam ir sašķelta personība starp to, kāds viņš vēlas būt, un to, kāds viņš ir.”