Līdztekus Krievijas TV svētdienas vakara ziņu sižetos no Austrumvācijas tika rādītas ielu intervijas ar austrumvāciešiem, kurās viņi pauda, ka ir pret bruņojuma piegādēm Ukrainai, ka viņi nevēlas par to maksāt un negrib, ka Vācija tiktu ierauta karā. Proti, vēstījuma patoss ir nepārprotams - "vienkāršie" vācieši atšķirībā no "korumpētās elites" ir par Krieviju un pret ieroču piegādēm Ukrainai un viņu politiskā pārstāvniecība ir AfD, un Rietumi šo partiju nīst tikai tāpēc, ka tā ir pret karu.