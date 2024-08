Slimnīcu Āfrikā pārpilda pērtiķu baku upuri...

Burundi robežojas ar Kongo Demokrātisko Republiku, šīs infekcijas epicentru, kur no pērtiķu bakām šogad miruši vismaz 450 cilvēki un saslimuši ap 14 000. Budžumbura atrodas 20 minūšu brauciena attālumā no Kongo un ir pārrobežu ceļošanas un tirdzniecības centrs. Burundi nav reģistrēts neviens nāves gadījums, un vēl nav skaidrs, cik nāvējošs ir pašreizējais jauna celms Clade 1b. Irambona ārstējas slimnīcā jau vairāk nekā desmit dienas, un šķiet, ka no viņa ir inficējusies sieva, kura arī atrodas šajā klīnikā.