Uzkāpt Everestā un palikt tur uz visiem laikiem: rekordi un nāves pasaulē augstākajā kalnā

Kopš Hilarija ekspedīcija 1953. gadā pirmo reizi sasniedza Everesta virsotni, kāpšana 8849 augtstā virsotnē ir krasi mainījusies un vairs nav nesasniedzams sapnis. Mūsdienās vairāk nekā pustūkstotis alpīnistu no visas pasaules katru gadu dodas iekarot 8848 metrus augsto virsotni.



Lai gan kopumā ir 17 kāpšanas maršruti, kāpšana galvenokārt notiek divos populārākajos – viens no tiem ir no ziemeļu puses, otrs – no dienvidu puses. 2023. gadā Nepālas Tūrisma ministrija izdeva rekordlielu skaitu atļauju kāpšanai Everestā – 478, kas ir augstākais rādītājs vēsturē.



Diemžēl masveida tūrismam ir arī negatīvas sekas. Everests šobrīd ir arī pasaulē augstākā cilvēku izkārnījumu, viņu atstāto atkritumu, tostarp pamesto skābekļa balonu, saplīsuša vai nolietota alpīnisma ekipējuma, kā arī nesavāktu mirstīgo atlieku vieta.