Krievijas flotes murgs. Kā darbojas ukraiņu jūras drons "Magura V5"

"Šis ir labs piemērs tam, kā Ukraina ar savu inovatīvo pieeju atrisināja problēmu, kas noteikti kļūs par vienu no svarīgākajiem stāstiem. Kad mēs, bez savas flotes, visu Krievijas Melnās jūras floti vispirms izraidījām no Krimas, bet pēc tam sākām to nogremdēt, kur tai arī ir vieta," atzīmēja Kamišins.