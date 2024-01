““Mācībspēku” lomu spēlēs ASV vēstniecībās Maskavā un Rīgā strādājošie amerikāņu specdienestu darbinieki, kuri maskējas ar diplomātiskiem amatiem. Nebūs īpaši grūti noskaidrot "klausītāju" sastāvu,” stāstīja Nariškins.

Šajos semināros grasās iepazīstināt ar metodēm, kā kurināt naidu, iejaukties vēlēšanās, diskreditēt Krievijas varas iestādes sociālajos tīklos. Īpaša uzmanība būs veltīta drošiem sakariem ar amerikāņu "kuratoriem", Nariškina teikto atstāsta Krievijas mediji.

"Acīmredzami, ka pirms Krievijas prezidenta vēlēšanām amerikāņi izmanto vismazāko iespēju "sašūpot" iekšpolitisko situāciju mūsu valstī. Redzams, ka nav tālu tas laiks, kad Valsts departaments ķersies pie angļu-amerikāņu bērnudārzu un skolu audzēkņiem," viņš piebilda.

Pirmais seminārs esot paredzēts Rīgā no 16. līdz 18. februārim.

Krievijas prezidenta vēlēšanas jeb vienkārši "Putina vēlēšanas" paredzētas no 15. līdz 17. martam.

Viņš arī biedēja savus klausītājus, ka ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde (CIP) cer savervēt vairāk nekā 80 tūkstošus amerikāņu izglītības un kultūras programmu absolventus no Krievijas, ar ar šo "piekto kolonnu" nomainītu uz Rietumiem aizbēgušo “nesistēmisko opozīciju”. Šos absolventus apmācīs tādā pašā garā — kā kurināt naidu, iejaukties vēlēšanās un diskreditēt Krievijas valsts varu.

Pērn decembrī Nariškins stāstīja, ka CIP gatavo virtuālu un it kā leģitīmu “Krievijas republiku”, kuras vadībā būšot “pagaidu administrācija”. Pirms tam viņš gari un plaši stāstīja, ka tieši ASV veicināja Krievijas ekonomikas, zinātnes, kultūras un bruņoto spēku sabrukumu, kā arī “atrāva un pārformatēja” agrāk Krievijai draudzīgās pēcpadomju republikas.

Viņš uzsvēra, ka tieši Baltijas valsts ar Poliju ir draudi Krievijai, neba velti padomju "čekas" dibinātāja Fēliksa Dzeržinska pieminekļa galva vērsta viņu virzienā. "Dzeržinska skata virziens jaunajā piemineklī nav izvēlēts nejauši — galva vērsta uz ziemeļrietumiem, Polijas un Baltijas valstu virzienā," norādīja Nariškins, pērn atklājot Dzeržinska pieminekli sava dienesta ēkā.

Tas pats Nariškins regulāri stāsta arī par Polijas plāniem sagrābt Ukrainas rietumus, izpildot Vašingtonas un Briseles pavēles.

Dažas dienas pirms Krievijas invāzijas Ukrainā Nariškins padarīja sevi par izsmieklu pasaules acīs, translētajā Krievijas Drošības padomes sēdē, kuras dalībnieki viens pēc otra gluži kā Sicīlijas mafijas stilā zvērēja uzticību donam un pazemīgi pauda atbalstu jebkādiem Putina lēmumiem par Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu “atzīšanu”.

Šajā sēdē manāmi pārbijies Nariškins stostīdamies mēģināja uzminēt, ko tieši Putins no viņa grib dzirdēt, un pauda piekrišanu šo apgabalu iekļaušanai Krievijas sastāvā, uz ko Putins ar indīgu smīnu atteica, ka pašlaik netiek izskatīts jautājumu par to iekļaušanu, bet par to atzīšanu par neatkarīgām valstīm, uz ko Nariškins verdziski novervelēja, ka jā, viņš pilnībā piekrīt to atzīšanai.