VIDEO: pēc apvērsuma Gabonas prezidenta mājās atrod daudz somas glīti sakārtotām naudas banknotēm

Esošais prezidents Ali Bongo Ondimba bija gatavojies nebaltām dienām. Par to liecina apvērsuma dalībnieku veiktā kratīšana viņa rezidencē, kur tika atklātas daudzas somas, kurās bija glīti sapakotas paciņas ar banknotēm. Iespējams, tās nav korupcijas sekas, bet gan rūpīgi uzkrāti ģimenes līdzekļi, jo Ali Bongo Ondimba prezidenta amatu mantoja no sava tēva 2009. gadā. Savukārt Ondimbas tēvs Gabonu kā prezidents pārvaldīja no 1967. gada.

Tiesību organizācijas arī apgalvo, ka Bongo ģimene pārvērta Gabonu par "kleptokrātisku režīmu", izlaupot tās dabas resursus, naftas bagātības un lietus mežus, savukārt Gabonas politiskās opozīcijas pārstāvji ilgstoši apsūdz ģimenes locekļus valsts naudas piesavināšanā un valsts pārvaldīšanā kā viņu privātīpašumā.

Gabonas prezidents Ali Bongo Ondimba bija gatavojies nebaltām dienām (Foto: Veuillet Quentin/Abaca/Sipa USA/ Vida Press)

2017. gadā ziņu virsrakstos parādījās attēli, kuros redzams Madrides "Real" līdzjutējs Bongo, kurš ar Argentīnas futbolistu Lionelu Mesi braukā pa galvaspilsētu spilgtā automašīnā.

2017. gadā Francijas policija pārtrauca septiņus gadus ilgušo korupcijas izmeklēšanu par Bongo ģimeni, kurā tika atklāti īpašumi, tostarp 39 īpašumi Francijā un deviņas luksusa automašīnas.

Nebija pietiekami daudz pierādījumu par iespējamiem "nelikumīgi iegūtiem ieguvumiem", lai kādam no ģimenes locekļiem izvirzītu apsūdzību, ziņoja Francijas ziņu aģentūra AFP.

Kā norāda BBC, Ali Bongo Ondimba ir cilvēks ar daudzām sejām. Dažiem viņš ir izlutināts princis, kurš tēva paspārnē kļuva par funk izpildītāju, kurš valdīšanu pār naftas bagāto Gabonu uzskata par savām pirmdzimtajām tiesībām, kurš pārņēma amatu no tēva, lai turpinātu savas ģimenes (tagad gandrīz 56 gadus ilgušo) valdīšanu. Citiem viņš ir reformators — cilvēks, kurš cenšas dažādot ekonomiku un palielināt Gabonas starptautisko statusu ar vērienīgu vides programmu.

Militāristu paziņojums par apvērsumu tika pārraidīts vietējā televīzijā dažas minūtes pēc tam, kad valsts Centrālā vēlēšanu komisija paziņoja balsojuma rezultātus, saskaņā ar kuriem pašreizējais prezidents Ali Bongo Ondimba tika pārvēlēts uz trešo termiņu, ziņo Reuters.

Gabonas militāristi paziņo par apvērsumu. (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

Grupa augsta ranga virsnieku, kas pārstāv, pēc viņu teiktā, visas valsts varas struktūras, telekanāla “Gabona 24” ēterā sacīja, ka nepiekrīt vēlēšanu rezultātiem - balsošanas rezultāti tiks atcelti. Militāristi paziņoja, ka Gabonas robežas tiks slēgtas līdz turpmākam paziņojumam un visas varas institūcijas ir likvidētas. "Gabonas tautas vārdā mēs esam nolēmuši aizsargāt pasauli, izbeidzot pašreizējo režīmu," sacīja virsnieki.

Pirms stāšanās prezidenta amatā, Ali Bongo kalpoja sava tēva valdībā kā aizsardzības ministrs, un šo amatu viņš pildīja 10 gadus.