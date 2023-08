Vulkāni, kuģniecība un tuksneša putekļi: Kas varētu būt cēlonis šīs vasaras karstuma viļņiem Dienvideiropā?

Eiropas klimata aģentūra Copernicus ziņoja, ka jūlijs bija par trešdaļu grāda pēc Celsija karstāks nekā iepriekšējais rekords. Šis karstuma kāpums ir tik nesens un tik liels - jo īpaši okeānos -, ka zinātnieku domas par tā cēloņiem dalās.

Zinātnieki ir vienisprātis, ka līdz šim lielākais nesenās ekstrēmās sasilšanas cēlonis ir klimata pārmaiņas, ko izraisa ogļu, naftas un dabasgāzes dedzināšana, kas ir izraisījusi ilgstošu temperatūras paaugstināšanās tendenci.

Mazāku pienesumu globālajai sasilšanai dod dabiski veidotais El Ninjo - īslaicīga Klusā okeāna daļas sasilšana, kas maina laikapstākļus visā pasaulē. Tomēr daži pētnieki uzskata, ka ir jābūt vēl kādam citam faktoram.

"Tas, ko mēs redzam, ir kas vairāk nekā tikai El Ninjo izraisītā sekas," saka Copernicus direktors Karlo Buontempo.

Šeit ir dažas idejas, kas tiek pētītas, sākot ar kuģošanu un beidzot ar vulkāniem.

Kuģniecības ierobežošana un tā sekas uz gaisa sasilšanu

Floridas štata universitātes klimata zinātnieks Maikls Daimonds saka, ka kuģniecība, iespējams, ir "galvenais aizdomās turamais".

Jūras kuģniecībā jau gadu desmitiem tiek izmantota netīra degviela, kas izdala daļiņas, kuras atstaro saules gaismu, tādējādi atvēsinot klimatu un maskējot daļu globālās sasilšanas.

2020. gadā stājās spēkā starptautiski kuģniecības noteikumi, kas samazina šo dzesējošo daļiņu daudzumu līdz pat 80%. Tas bija "sava veida trieciens sistēmai", saka atmosfēras zinātnieks Tianle Juans no NASA un Merilendas Universitātes Baltimoras apgabalā.

Agrāk sēra piesārņojums mijiedarbojās ar zemajiem mākoņiem, padarot tos gaišākus un atstarojošākus, bet tagad tas vairs nenotiek tik bieži, saka Juans. Viņš novēroja izmaiņas mākoņos, kas bija saistīti ar kuģošanas maršrutiem Atlantijas okeāna ziemeļu daļā un Klusā okeāna ziemeļu daļā, kas šovasar bija karstie punkti.

Šajos punktos un mazākā mērā arī visā pasaulē Juana pētījumi liecina par iespējamu sasilšanu, ko izraisa sēra piesārņojuma zudums. Un šī tendence ir vietās, kur to patiešām nevar tik vienkārši izskaidrot ar El Ninjo, viņš saka.

"Tur bija vērojams gadu no gada noturīgs atdzišanas efekts, un pēkšņi jūs to novēršat," saka Juans.

Daimonds aprēķinājis, ka līdz gadsimta vidum kuģniecības noteikumu dēļ sasilšana būs aptuveni 0,1 grāds pēc Celsija. Lielos kuģošanas rajonos, piemēram, Ziemeļatlantijas okeānā, sasilšana varētu būt piecas līdz desmit reizes spēcīgāka.

Atsevišķā analīzē, ko veica klimata zinātnieki Zeke Hausfāters no Bērklijs Ērts un Pīrs Forsters no Līdsas Universitātes, tika prognozēta puse no Daimonda aplēsēm.

Vai vulkāna izvirdumi veicina globālo sasilšanu?

2022. gada janvārī Klusā okeāna dienvidu daļā izvirda zemūdens vulkāns Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Pēc Kolorādo Universitātes klimata pētnieces Margotas Klīnas, kura koordinē starptautisku datorsimulāciju par izvirduma ietekmi uz klimatu, teikts, ka tas atmosfērā raidīja vairāk nekā 150 miljonus metrisko tonnu ūdens - siltumnīcefekta gāzu, kas tvaiku veidā aiztur siltumu.

Vulkāns atmosfēras augšējos slāņos izlaida arī 500 000 tonnu sēra dioksīda.

Ūdens daudzums ir nenormāli iels, saka Nacionālā atmosfēras pētījumu centra stratosfēras ūdens tvaiku zinātnieks Holgers Vomels, kurš publicēja pētījumu par izvirduma iespējamo ietekmi uz klimatu.

Vomērs saka, ka ūdens tvaiks ir nonācis pārāk augstu atmosfērā, lai tam vēl būtu jūtama ietekme, taču ietekme varētu parādīties vēlāk.

Vairākos pētījumos ir izmantoti datormodeļi, kas liecina, ka ūdens tvaiks rada sasilšanas efektu. Vienā no pētījumiem, kas vēl nav izturējis zinātnisko "zelta standartu" - salīdzinošo pārskatīšanu, šonedēļ tika ziņots, ka sasilšana dažviet varētu būt līdz pat 1,5 °C, bet citviet - 1 °C.

Āfrikas putekļi un zvaigznes ir mazākie vaininieki

Mazāki aizdomās turamie ir Āfrikas putekļi, kas dzesē tāpat kā sēra piesārņojums, kā arī izmaiņas reaktīvajā plūsmā un okeāna straumju palēnināšanās.

Daži nezinātnieki ir aplūkojuši nesenās Saules vētras un pastiprināto saules plankumu aktivitāti Saules 11 gadu ciklā un izteikuši pieņēmumu, ka vainīga varētu būt Zemei tuvākā zvaigzne. Jau gadu desmitiem zinātnieki ir novērojuši saules plankumus un saules vētras, un tie nav saistīti ar temperatūras sasilšanu, saka Bērklijas Zemes galvenais zinātnieks Roberts Rods.

Saules vētras bija spēcīgākas pirms 20 un 30 gadiem, bet tagad vērojama lielāka sasilšana, viņš saka.

Cilvēka izraisītas klimata pārmaiņas, ko veicina El Ninjo, joprojām ir galvenais cēlonis

Tomēr citi zinātnieki apgalvo, ka nav nepieciešams meklēt tik ļoti. Viņi apgalvo, ka ar cilvēka izraisītām klimata pārmaiņām, ko papildus veicina El Ninjo, ir pietiekami, lai izskaidrotu neseno temperatūru.

Pensilvānijas Universitātes klimata zinātnieks Maikls Manns lēš, ka aptuveni piecas sestdaļas no nesenās sasilšanas ir saistīta ar cilvēka veikto fosilā kurināmā dedzināšanu, bet aptuveni vienu sesto daļu - ar spēcīgo El Ninjo.

Tas, ka pasaule pārtrauc trīs gadus ilgušo La Nina periodu, kas mazliet pazemināja globālo temperatūru, un sāk spēcīgu El Ninjo, kas to palielina, padara šo ietekmi vēl lielāku, viņš saka.

"Klimata pārmaiņas un El Ninjo var visu izskaidrot," saka Londonas Imperiālās koledžas klimata zinātniece Frīderike Otto. "Tas nenozīmē, ka citiem faktoriem nav bijusi nozīme. Taču mums noteikti vajadzētu sagaidīt, ka tas varētu atkārtoties arī bez citu faktoru klātbūtnes."