Krievu protestētāji Prāgā ar plakātu: "Es esmu krievs. Es atbalstu Ukrainu. Putins ir arī mans ienaidnieks." (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Kāpēc Krievijai vajadzēja sākt karu? Pie vainas nav "krievu tautas mentalitāte", skaidro politoloģe

Karš Ukrainā ieilgst, upuru skaits (arī Krievijas militārpersonu vidū) pieaug - bet atbalsts Vladimiram Putinam vienalga palielinās. Arī pats karš, pēc visa spriežot, ir diezgan populārs. Uz šī fona politiskais režīms Krievijā kļūst arvien stingrāks, iegūstot totalitārisma iezīmes. "Meduza" sarunājās ar politoloģi, Londonas Karaliskās koledžas profesori Guļnazu Šarafutdinovu par to, kā Krievijas vara plānveidīgi gatavojusi sabiedrību karam. 2021. gadā iznāca Šarafutdinovas grāmata "Sarkanais spogulis" Putina līderība un trauslā Krievijas identitāte (The Red Mirror Putinʼs Leadership and Russiaʼs Insecure Identity).