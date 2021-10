No rekordzemiem rādītājiem maijā līdz rekordaugstiem septembrī

Izraēlā, kur iedzīvotāju skaits sasniedz 9,4 miljonus, līdz marta beigām bija vakcinējusies nedaudz vairāk kā puse iedzīvotāju. Covid-19 jauno gadījumu skaits pakāpeniski samazinājās. Maija beigās tika reģistrēti tikai pāris gadījumi, tostarp 30. maijā tika atklāti tikai četri jauni inficēšanās gadījumi.

Vietas tika atkārtoti atvērtas. Līdz jūnijam tika atcelti visi ierobežojumi, bet jūnijā valsti pārsteidza ceturtais koronavīrusa vilnis, ko veicināja lipīgais Delta variants.

Valdība gan nolēma neieviest stingrus ierobežojumus, bet uzsākt trešās devas vakcināciju, kas tika uzsākta jau jūlijā. Sākotnēji revakcināciju piedāvāja cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem, bet vēlāk trešā deva bija pieejama arī visiem, kas sasnieguši 12 gadu vecumu.

Lai arī vēl septembrī saslimstība sasniedza jaunus rekordus, tostarp 8. septembrī tika reģistrēts 22 291 jauns Covid-19 inficēšanās gadījums, tomēr tagad redzams, ka revakcinācija bijusi iedarbīga.

Kāda šobrīd ir situācija?

Līdz šim trešo devu Izraēlā ir saņēmuši 3,7 miljoni cilvēku, kas ir vairāk nekā trešā daļa Izraēlas iedzīvotāju, bet divas devas saņēmuši 5,7 miljoni jeb 62% iedzīvotāju.

Salīdzinājumā ar septembri infekcijas izplatība Izraēlā ir samazinājusies par vairāk nekā 80%, smago gadījumu skaits - vairāk nekā par pusi.

Redzams, ka situācija arvien uzlabojas. Oktobra sākumā dienā inficējās no trīs līdz četriem tūkstošiem cilvēku, pēdējās dienās - ap pusotra tūkstoša.

Izraēlas Veselības ministrija publicējusi arī jaunākos datus, kas apliecina, ka cilvēkiem vecumā virs 60 gadiem - pirmajai grupai, kas saņēma trešo devu, - inficēšanās ar Covid-19 sāka strauji samazināties apmēram divas nedēļas pēc balstvakcīnas saņemšanas.

Iepriekš vairāk nekā pusi no smagi slimajiem pacientiem slimnīcās veidoja cilvēki vecumā virs 60 gadiem, kuri pēdējo piecu mēnešu laikā bija vakcinēti un kuriem bija arī citas blakus slimības, bet tagad situācija ir mainījusies. 75% no slimnīcās esošajiem ir nevakcinētie, turklāt daļa arī gados jauni. Tie, kuri saņemuši divas vai trīs vakcīnas devas, veido ceturto daļu no hospitalizētajiem.

"Zaļā caurlaide" ar trešo devu

Izraēla ir ierobežojusi piekļuvi savai tā sauktajai "Zaļajai caurlaidei", nosakot, ka iekštelpu telpās var iekļūt tikai tie, kuri ir saņēmuši trešo revakcinācijas devu pret Covid-19 vai arī nesen atveseļojušies no vīrusa.

Jaunie kritēriji nozīmē, ka gandrīz divi miljoni iedzīvotāju zaudēs piekļuvi veikalien, restorāniem un sporta zālēm, kā arī liela mēroga pasākumiem. Izraēla ir pirmā valsts, kas derīgam sertifikātam pieprasa trešo devu.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem tiem, kuri saņēmuši tikai divas devas, kā arī tiem, kuri ir atveseļojušies pēc inficēšanās ar Covid-19, tiks izsniegtas caurlaides, kas būs derīgas sešus mēnešus pēc otrās vakcinācijas vai atveseļošanās dienas. Pēc tam viņiem būs jāsaņem trešā deva, lai pagarinātu caurlaides derīguma termiņu.

Sākumā peļ, tagad slavē

Amerikas Savienotās Valstis un vairākas Eiropas valstis līdz šim ir apstiprinājušas trešo devu tikai vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu vai tiem darbiniekiem, kuriem ir augsts risks inficēties. Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir lūgusi turīgākās valstis atturēties no trešās devas vakcinācijas, kamēr daudzas trūcīgas valstis vēl tikai cīnās par vakcīnu pieejamību.

Daži zinātnieki sākotnēji pēla Izraēlu, norādot, ka tās lēmums visiem iedzīvotājiem vecumā virs 12 gadiem veikt trešās devas vakcināciju, esot pāragrs.

"Izraēla steidzās un varētu pat teikt, ka spēlēja azartspēles, apstiprinot trešo devu visiem iedzīvotājiem, nevis tikai noteiktām vecuma grupām, kā to darīja citas valstis," "Reuters" viedokli pauda Jeruzalemes Ebreju universitātes epidemioloģijas profesors Hagajs Levins, vienlaikus skaidrojot, ka pandēmijas vidū dažreiz ir jāpieņem lēmums, pamatojoties tikai uz daļējiem pierādījumiem.

PVO pārstāve, Starptautiskās veselības organizācijas Eiropas reģiona ārkārtas situāciju direktore Dorita Nitzana uzslavējusi Izraēlas lēmumu saviem iedzīvotājiem veikt trešo devu. "Izraēlai bija taisnība, kad tā sāka dot revakcināciju vēl pirms ASV pārtikas un zāļu pārvaldes apstiprinājuma. Izraēla bija viena no pirmajām, kas veicināja revakcināciju, un tā ir viena no pirmajām, kas turpina progresēt. Izraēla ir pioniere, un tas ir svarīgi."

Nākotnē nav izslēgta ceturtā deva

Saslimstības dati liecina, ka imunitāte samazinās 5-6 mēnešus pēc vakcinācijas.

Izraēlas galvenais veselības nozares eksperts Salmans Zarka septembra sākumā atzina, ka nākotnē varētu būt nepieciešama arī ceturtā deva.

Sniedzot interviju "Kan radio", viņš neprecizēja laiku, kad varētu sākt ceturtās devas vakcinēšanu, bet norādīja: "ņemot vērā, ka vīruss ir un turpinās būt šeit, ir arī jāsagatavojas ceturtajai injekcijai".

Viņš arī pieļāva, ka ceturto devu varētu pielāgot jaunajiem SARS-CoV-2 vīrusa variantiem.

"Mūsu dzīve šobrīd ir viļņos. Ja mēs mācāmies no ceturtā viļņa, tad ir jāapsver nākamo viļņu iespējamība ar jaunajiem variantiem, piemēram, no Dienvidamerikas. Domājot par to un vakcīnu antivielu samazināšanos, šķiet, ka ik pēc laika - tas varētu būt reizi gadā vai piecos vai sešos mēnešos - mums būs vajadzīga jauna vakcīnas deva," norādīja Zarka.

Kopš pandēmijas sākuma Izraēlā reģistrēti 1,32 miljoni Covid-19 saslimšanas gadījumu. No Covid-19 komplikācijām šajā valstī miruši vairāk nekā 8 000 cilvēku.

