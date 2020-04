Itālietes Milānā sešos vakarā izgājušas dziedāt uz balkona. Tas kļuvis par visas valsts tradīciju. (Foto: PA Images/SCANPIX)

"Kamēr elpoju, tikmēr ceru" Itāļi nepadodas Covid-19 krīzei un dzied

Itālija no visām Eiropas valstīm visvairāk cieš no Covid-19. Un tajā pašā laikā itāļi parāda neticamu gara spēku, līdzīgu mūsu dziesmotajai revolūcijai, tikai neizejot manifestācijās, bet gan no saviem balkoniem.