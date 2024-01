Notrallinātais Maskavas nams jeb kā Krievija tika pie glaunas kultūras pils Rīgas centrā. FOTO

Saeima pieņēmusi lēmumu, ka tā dēvētais "Maskavas nams" (kādreiz – Dzelzceļnieku kultūras pils) tiks atņemts Krievijas galvaspilsētas vadībai un pāries valsts - Satiksmes ministrijas īpašumā, lai to pārdotu un iegūtos līdzekļus nodotu Ukrainai. Bet ne mazāk aizraujošs stāsts ir par to, kā savulaik šis nams nonāca Krievijas rīcībā. Savulaik to praktiski par sviestmaizi (pat bez desas) Latvijas valsts uzdāvināja Krievijai.