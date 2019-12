Leģendārā sarkanā "Jawa" ir atdzimusi; pagaidām gan ne latvietim

No Čehijas uz Indiju

Patiešām, Indijā "Jawa" motociklus ražo vēl šobaltdien, turklāt izskata ziņā tie neko daudz neatšķiras no tām "javām", kas tapa Čehoslovākijā septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados. Noslēpums atminams ļoti vienkārši – izrādās, vēl 1961. gadā indiešu kompānija "Jawa India Ltd." ir iegādājusies tiesības pēc čehu licences ražot močus ar 250 kubikcentimetru motoriem. Interesanta transformācija, taču "Jawa" zīmola mūžā ne pirmā – čehu firmas dibinātājs Františehs Janečeks savu uzņēmumu bija dibinājis ar domu ražot ieročus, bet motocikliem pievērsās tikai 20. gadsimta divdesmito gadu beigās, kad viņam aizgāja gar degunu izdevīgs ložmetēju pasūtījums.

Leģendārā sarkanā "Jawa" Indijā tagad maksā aptuveni 2000 eiro. (Foto: Publicitātes foto)

Ar "Jawa" vārdu motociklus Indijā ražoja desmit gadus, līdz 1971. gadā vienošanās termiņš beidzās, un indieši "Jawa" vietā sāka izmantot savu zīmolu "Yezdi". Āzijā šie moči gāja uz urrā un tika eksportēti uz 60 valstīm. Taču deviņdesmitajos gados problēmas sākās ne tikai čehu, bet arī indiešu "javām" – arvien lielāku konkurenci Āzijas tirgū radīja japāņi, turklāt Indijas valdība noteica zemākas izmešu normas, kas vecos "Jawa" motorus nolika ārpus likuma. Bodīte tika slēgta. Kā tobrīd likās, uz visiem laikiem.

Leģendārā sarkanā "Jawa" Indijā tagad maksā aptuveni 2000 eiro. (Foto: Publicitātes foto)

Jauns sākums

2016. gadā daži uzņēmīgi indiešu komersanti atcerējās par vecajām "javām" un iegādājās tiesības izmantot šo zīmolu Āzijas tirgū – acīmredzot cerot uz potenciālo pircēju nostalģijas jūtām. Drīz vien naudas smaku saoda viens no lielākajiem spēlētājiem Indijā – konglomerāts "Mahindra Group", kas nopirka jaunā uzņēmuma akciju kontrolpaketi. Pēc tam jau nevienam vairs nebija jautājumu, vai projekts aizies; kā gan citādi, ja pie tā ķērusies korporācija ar miljardiem lielu peļņu, kurai cita starpā pieder motociklu kompānija "Peugeot Motorcycles", auto dizaina firma "Pinifarina", autobūves uzņēmums "SsangYong Motors", jahtu būves rūpnīca, ieroču ražotnes, lidmašīnu būves kompānija un lērums citu uzņēmumu.

Leģendārā sarkanā "Jawa" Indijā tagad maksā aptuveni 2000 eiro. (Foto: Publicitātes foto)

Korporācija varēja atļauties ieguldīt "Jawa" projektā lielu naudu un sākt visu no sākuma, laižot klajā pilnīgi jaunus motociklu modeļus, kuru izstrādi uzticēja itāļu konstruktoram Amelio Mači. Itālis, kurš pirms tam bija konstruējis motociklus firmām "Aprilia", "Cagiva" un "Husqvarna", uzbūvēja jaunu moci, kas izskatās nepārprotami līdzīgs vecajai javai.

Leģendārā sarkanā "Jawa" Indijā tagad maksā aptuveni 2000 eiro. (Foto: Publicitātes foto)

Tas pat skan kā vecā java, jo izpūtējs pļerkst tieši tāpat kā čehu motocikla divtaktu motoram. Tiesa, indieši ir spēruši soli tālāk un piedāvā iespēju regulēt izpūtēja klusinātāju un panākt dažādu motora skaņu.

Leģendārā sarkanā "Jawa" Indijā tagad maksā aptuveni 2000 eiro. (Foto: Publicitātes foto)

Arī spidometrs izskatās līdzīgs klasiskās javas spidometram, klasiskajā stilā veidota arī stūre. Nekur nav pazudušas arī hromētās degvielas bākas uzlikas ar uzrakstu "Jawa" un instrumentu nodalījuma vāciņš motocikla sānos. Īsi sakot, jauns saturs vecā iepakojumā. Pat uzvedas mocis, ja ticam indiešu motožurnālistiem, kuri ar to izbraukuši, apmēram tāpat kā vecā "java", jo neko daudz vairāk par 100 kilometriem stundā no tā izspiest nevar, pēc tam braucamais sāk tā vibrēt, ka atrašanās uz tā kļūst mokoša.

Leģendārā sarkanā "Jawa" Indijā tagad maksā aptuveni 2000 eiro. (Foto: Publicitātes foto)

Neko lēta gan atjaunotā "Jawa" nav, īpaši jau ņemot vērā vidējā indieša rocību; pārrēķinot mūsu naudā – apmēram 2000 eiro. Drīzumā tiek plānots laist klajā vēl pāris šā zīmola motociklus, kas gan solās būt vēl par pāris simtiem dārgāki. Taču gan jau savu pircēju indiešu "Jawa" atradīs, jo Indija tomēr ir tā valsts, uz kuras ceļiem ir visvairāk motociklu pasaulē. Optimismu vieš arī fakts, ka visas javas ir izpirktas jau pusgadu uz priekšu.

Leģendārā sarkanā "Jawa" Indijā tagad maksā aptuveni 2000 eiro. (Foto: Publicitātes foto)

Tikai indiešiem!

Jau paredzam "Deviņvīru" lasītāju jautājumu – jā, tas ir manas jaunības mocis, kur un kā es tādu varu dabūt? Nekā tu to nevari dabūt, dārgo lasītāj. Jo indiešu "Jawa" ir domāta tikai Indijas un Dienvidaustrumāzijas tirgum, uz Eiropu tā eksportēta netiek. Tātad jābrauc vai nu tai pakaļ pašam, vai arī jācer, ka kādudien notiks brīnums un indiešu "javas" sāks tirgot arī Eiropā.

Leģendārā sarkanā "Jawa" Indijā tagad maksā aptuveni 2000 eiro. (Foto: Publicitātes foto)

Izslēgt šādu iespēju nevar. Pirmkārt, redzot atjaunotās "javas" panākumus pašu mājās, indieši var nolemt iegādāties tiesības šos motociklus tirgot arī Eiropā; tiesības uz zīmolu vēl joprojām pieder čehu uzņēmumam. Otrkārt, čehu "Jawa", kas jau daudzus gadus nīkuļo un nelielās partijās ražo motociklus, kas salikti no galvenokārt Ķīnā tapušām detaļām, var izdomāt tā vietā sākt tirgot indiešu "javas". "Jawas" cienītājiem ir iespēja leģendārā zīmola motociklus iegādāties arī Latvijā. Treškārt, blakus mums ir Krievija, un, zinot, ka arī daudzi krievi lolo romantiskas jūtas pret burtu kombināciju "Jawa", nebūtu brīnums, ka veikli puiši sāktu no Indijas nelielām partijām ievest Krievzemē “pelēkā importa” "javas". Bet no Krievijas motociklu Latvijā nogādāt jau ir bērnu spēle...

Leģendārā sarkanā "Jawa" Indijā tagad maksā aptuveni 2000 eiro. (Foto: Publicitātes foto)

Leģendārā sarkanā "Jawa" Indijā tagad maksā aptuveni 2000 eiro. (Foto: Publicitātes foto)