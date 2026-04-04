Policija meklē Salaspils novadā pazudušo Aleksandru Kaupužu
Foto: Valsts policija
Aleksandrs Kaupužs.
112

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1996. gadā dzimušo Aleksandru Kaupužu.

Vīrietis 27. martā izgāja no savas dzīvesvietas Salaspils novadā, Silabriežos, "Neļķes", un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.

Pazīmes: augums 192 cm, īsi mati. Īpašas pazīmes: rēta uz galvas un pieres, uz rokas liels tetovējums "Žube".

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

Tēmas

RīgaValsts policijaSalaspils

Citi šobrīd lasa