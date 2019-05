Nopirkt mazliet futbola: padomi superkomandas iegādei

Investora izklaides

Veidi, kā tikt pie sava futbola kluba – nu, labi, ne visa kluba, bet mazas daļiņas –, ir vairāki. Drošākais un prestižākais, lai arī mazliet ķēpīgākais, ir iegādāties kāda kluba akcijas. Ja neesi Romāns Abramovičs vai arābu šeihs, kuri ar dažām akcijām neķēpājas un pērk uzreiz kontrolpaketi, tad vienkāršākais veids, kā iepirkties, ir izmantot kādas biržas pakalpojumus. Dažādās valstīs kārtība var atšķirties, taču, visticamākais, tev būs nepieciešama kāda biržas brokera palīdzība vai arī saviem spēkiem nāksies izveidot kontu kādā no akciju tirdzniecības platformām. Tas nu lai paliek tavā ziņā, Deviņvīri var tikai ieteikt dažus virzienus, kuros meklēt sev piemērotāko futbola klubu.

Patiesībā izvēle nav aplam liela, jo biržā savas akcijas kotē tikai neliela daļa lielo futbola klubu. Par laimi, to vidū ir daži ļoti atpazīstami nosaukumi. Piemēram, Manchester United. Tā pastāvēšanas pirmajos gados klubu no draudošā bankrota izglāba tieši privātie investori, kas 1902. gadā komandā ieguldīja tiem laikiem lielu naudu – 500 mārciņas. Trīsdesmito gadu sākumā United vēlreiz nonāca uz bankrota sliekšņa, bet to atkal izglāba kārtējais investors – šoreiz ar 30 000 mārciņu. Tikai 1991. gadā Manchester United akcijas sāka tirgot biržā, taču, lai cik dīvaini tas tagad izklausītos, sevišķi daudz gribētāju tām nebija, un izdevās pārdot akcijas tikai 6,7 miljonu mārciņu vērtībā. Tas nav daudz, ja ņemam vērā, ka nepilnus 15 gadus vēlāk, kad trešo daļu United akciju iegādājās amerikāņu miljonārs Malkolms Gleizers, kopējā kluba akciju vērība sasniedza 800 miljonus mārciņu. Patlaban United akcijas ir pieejamas biržā (viena akcija maksā ap 20 dolāriem). Īstais brīdis tās pirkt gan bija pērnā gada beigās, kad United komandu vēl trenēja Žozē Mourinju un tās rezultāti nebija spīdoši; tad akciju vērtība bija nokritusies līdz 15 dolāriem par akciju. Patlaban to vērtībai ir tendence kāpt, taču vēl tālu līdz pērnā gada septembra līmenim, kad viena akcija maksāja 26 dolārus.

No Anglijas Premjerlīgas klubiem akcijas brīvā tirgū ir pieejamas vēl tikai Arsenal, taču pieejamība ir visai nosacīta, jo pērn akciju kontrolpaketi par 600 miljoniem mārciņu iegādājās amerikāņu uzņēmējs Stens Krenke un patlaban viņa rīcībā ir gandrīz 99 procenti akciju. Atlikušie apmēram septiņi simti akciju atrodas vairāku simtu kluba līdzjutēju rokās, no kuriem daudzi tās iegādājušies pirms daudziem gadiem – vēl tajos laikos, kad tās drukāja ar rakstāmmašīnu. Patlaban katras akcijas vērtība ir ļoti iespaidīga – 29 000 mārciņu. Krenke cenšas atpirkt arī sīko akcionāru rīcībā esošās akcijas, par ko gan daudzi no viņiem nav sajūsmā, jo uzskata, ka tā futbols tiek padarīts par tikai un vienīgi biznesu.

Pols Pogbā un Mančestras "United". (Foto: PA Wire/PA Images /Scanpix)

No vadošajiem Vācijas klubiem tikai vienam akcijas kotējas biržā. Tas ir Dortmundes Borussia. Viena akcija maksā ap septiņiem eiro, kas ir mazāk nekā pērnā gada nogalē, kad cena pārsniedza deviņus eiro. Tomēr kopumā Dortmundes kluba akcijas tiek uzskatītas par diezgan drošu ieguldījumu.

Pēdējā laikā vislielāko kāpumu ir piedzīvojušas Itālijas kluba Juventus akcijas – no 60 eiro centiem par akciju pērnā gada jūnijā līdz pusotram eiro septembrī. Akciju kāpuma iemeslam ir vārds un uzvārds – Krištianu Ronaldu. Jo tieši pēc viņa pārejas no Madrides Real uz Turīnas Juventus itāļu kluba akcijas uzlēca tik augstu.

No itāļu klubiem biržā vēl ir pieejamas Roma akcijas, kas maksā ap 50 centiem gabalā. Pēdējā laikā to vērtībai ir tendence nedaudz kāpt, tomēr kopumā Roma palaikam moka finansiālas problēmas, tāpēc tā īpaši uz peļņu paļauties šajā gadījumā laikam nevar. Toties stabili ap pusotra eiro latiņu grozās cita itāļu kluba Lazio akcijas.

Te vietā ir jautājums – no kā ir atkarīga futbola kluba akciju vērtība? Tikai no sportiskajiem panākumiem un uzvarām vai arī vairāk no dažādām mārketinga akcijām, futbola superzvaigžņu iegādi ieskaitot? Gan tā, gan tā. Kad nesen Čempionu līgas ceturtdaļfinālā Nīderlandes klubs Ajax no turpmākās cīņas izsita Madrides Real, tad Ajax akciju vērtība Amsterdamas fondu biržā momentāni pakāpās par 8,8 procentiem un sasniedza 16,55 eiro par akciju. Tā kā Ajax šī sezona izvēršas veiksmīgi un uz kluba jaunajiem talantiem stāv rindā bagāti klubi ar bieziem maciņiem, Ajax kopējā vērtība pēdējā gada laikā ir augusi par 60 procentiem, sasniedzot 281 miljonu eiro.

Savukārt vairāku Turcijas klubu, piemēram, Besiktas un Galatasaray, akciju cena visai pastarpināti ir saistīta ar sportiskajiem sasniegumiem, bet to vairāk ietekmē veiksmīgi noslēgti līgumi ar sponsoriem. Tikko izdodas noslēgt labu līgumu, tā akciju cena var uzlēkt pat par 50 procentiem.

Vai, pērkot un pārdodot lielo klubu akcijas, ir iespējams nopelnīt? Tikai ar noteikumu, ka ieguldīsi tajās diezgan lielas summas un būsi pacietīgs. Bet nav arī izslēgts, ka klubam sāk klāties pavisam plāni un cerētā peļņa iet secen.

Čips un Deils steidzas palīgā

Pat ja nopirksi dažas kāda liela futbola kluba akcijas, tu tik un tā paliksi tikai sīka skrūvīte lielajā milzu mehānismā, ar ko neviens īpaši nerēķinās. Taču ir arī cits ceļš, kā ar abām kājām iekāpt futbola sabiedrībā, turklāt izdarīt to daudz emocionālākā veidā un sajusties kā cēlsirdīgam grūtdieņu glābējam.

Šim nolūkam nāksies aktīvi sekot notikumiem futbola perifērijā. Palaikam kāds futbola klubs iekuļas finansiālās problēmās, nošļūc pa turnīra tabulu trepēm līdz pašai apakšai un vēl tālāk – vienu vai divas līgas zemāk. Kad visas citas iespējas ir izsmeltas, tad parasti tādos brīžos tiek saukti palīgā fani un atbalstītāji. Sak, labie ļaudis, sametiet naudiņu, bet par to mēs jūs iekļausim kluba īpašnieku listē!

Pirms dažiem gadiem šāds liktenis piemeklēja angļu klubu Portsmouth, kas vēl pirms nepilniem desmit gadiem spēlēja Premjerlīgā. Taču 2009. gadā klubu piemeklēja pamatīgas finansiālas problēmas, un tas nonāca uz bankrota sliekšņa. 2011. gadā Portsmouth glābt devās mums kāds itin labi pazīstams personāžs – krievu miljonārs Vladimirs Antonovs. Jā, tas pats, kurš nolaida uz grunti Latvijas Krājbanku. Tieši to pašu viņš izdarīja ar Portsmouth, un klubs nepaspēja pat attapties, kad bija nogāzies līdz 2. līgai, kas patiesībā angļu futbola kopējā hierarhijā ir pēc spēka ceturtā. Tad izputējušo klubu pārņēma fanu apvienība, kas izsludināja glābšanas akciju; ikviens gribētājs, pārskaitot uz kluba kontu pārdesmit mārciņas, tika pasludināts par Portsmouth līdzīpašnieku. Kaut kādu naudiņu šādā ceļā izdevās sakasīt, un drīz vien Portsmouth pacēlās vienu līgu augstāk. Patlaban cilvēks no malas par Portsmouth līdzīpašnieku kļūt vairs nevar, jo nesen to nopirka nopietnāks pircējs, kompānija Tornate, apsolot klubā ieguldīt 10 miljonus mārciņu.

Vēl kāds piemērs no svaigākas vēstures. Pērnā gada beigās bankrota priekšā nonāca Spānijas otrajā augstākajā līgā spēlējošais klubs Real Murcia. Tā stadions bija avārijas stāvoklī, darbinieki nesaņēma algu, parādu kopējais apjoms sasniedza 55 miljonus eiro... Vārdu sakot, pilnīga bēdu aina. Tāpēc klubs izsludināja glābšanas akciju, piedāvājot ikvienam gribētājam par 1,22 eiro iegādāties desmit akcijas. To varēja izdarīt ar vienkāršu bankas pārskaitījumu – un esi līdzīpašnieks! Akcijā iesaistījās gan daudz pazīstamu spāņu futbolistu, kuri uzskatīja par savu pienākumu palīdzēt klubam ar 100 gadu senu vēsturi, gan simtiem vienkāršo cilvēku, gan 600 itāļu kluba Roma līdzjutēju, kuri pēc savas komandas aicinājuma sameta spāņiem 10 000 eiro. Patlaban akcija jau ir noslēgusies, un kādu brīdi Real Murcia finanšu caurumi ir aizbāzti. Taču, kas zina, varbūt pēc kāda brīža spāņi atkal aicinās līdzjutējus palīgā.

Šādas palīdzības akcijas grūtībās nonākušiem futbola klubiem tiek izsludinātas ik pa laikam. Vajag tikai uzmanīgi sekot medijiem un nenokavēt īsto brīdi, lai kļūtu par oficiālu kāda otrā ešelona futbola kluba līdzīpašnieku. Plus vēl sirdi sildīs apziņa, ka esi cilvēkiem palīdzējis.

Iepirkšanās pagrabā

Ja godam kantes nerīvē čomošanās ar pilnīgām futbola padibenēm, tad kaut šodien ir iespējams kļūt par kāda zemākā līmeņa kluba saimnieku. Piemēram, Anglijas dienvidos, Austrumsaseksā, Lūisas pilsētiņā, kur dzīvo apmēram 15 000 iedzīvotāju, ir savs futbola klubs. Saucas Lewes FC. Tā ir amatieru līmeņa komanda, kas spēlē vienā no Īstmijas līgas apakšdivīzijām. Pat nemēģināsim izkalkulēt, cik zemu tas kopējā angļu futbola hierarhijā ir. Pietiks ar to, ka teiksim – zemu. Pagraba līmenī. Taču Lewes FC piedāvā ikvienam pietiekami naudīgam cilvēkam, kurš var atļauties ziedot 30 mārciņas, kļūt par kluba līdzīpašnieku. Neskaitot apziņu, ka tagad esi kluba saimnieks, šis statuss tev ļaus katrā laikā apmeklēt stadionu un tā telpas. Vari ziedot arī 50 un 100 mārciņas – un būtībā saņemt tieši tās pašas privilēģijas. Tikai sajusties kā teju vai lielsaimnieks. Ā, un vēl līdzīpašnieka sertifikāts ļauj ar balsstiesībām piedalīties kluba vadības sapulcē!

Līdzīgā kārtā iespējams kļūt par Anglijas Ziemeļu reģionālajā līgā spēlējošā kluba Chester līdzīpašnieku. Iemaksājot kluba kasē no 5 līdz 40 mārciņām mēnesī, tu nopelnīsi tiesības apmeklēt kluba akcionāru sapulces un lemt par komandas komplektēšanas jautājumiem un treniņu plāniem. Par 25 vai 50 mārciņām iespējams kļūt par Česteras stadiona nosacītā gabaliņa īpašnieku. Proti, tavā vārdā tiks nosaukts apmēram kvadrātmetrs stadiona zāliena, kas tiks norādīts gan katra mača programmiņā, gan kluba mājaslapā. Sezonas izskaņā visus zāliena līdzīpašniekus gaida kopīga ballīte un kolektīvs foto stadionā.

Vai ir izredzes, ka šāda līmeņa klubi jelkad sasniegs ja ne gluži Premjerlīgu, tad vismaz stāvu zemāk esošo Championship? Ne mazāko! Pat reģionālajā televīzijā to spēles diez vai kādreiz parādīs. Toties vietējā ciemā tu varēsi justies kā labdaris un cerēt, ka pabā tev kāds izmaksās kausu alus.

Ar Lionelu Mesi un "Barcelona" pavisam vienkārši. (Foto: EMPICS Sport / Scanpix)

Barselonas brālība

Viens no pasaulē pazīstamākajiem futbola klubiem ir Barcelona, kas neskaitāmas reizes plūcis laurus Spānijas čempionātā un regulāri cīnās par uzvaru Čempionu līgā. Ja esi turīgs un pacietīgs vīrs, tad arī tu vari kļūt par Barcelona brālības biedru.

Barselonas klubs akcijas netirgo, un par tā līdzīpašnieku tu kļūt nevari, taču vari kļūt par FC Barcelona biedru. Uzreiz brīdinām, ka tas būs diezgan ilgs un nepavisam ne lēts pasākums. Ja tev jau kāds radinieks jau nav kluba biedrs, tad nāksies vispirms aizpildīt biedra kandidāta anketu un trīs gadus maksāt biedra naudu 137 eiro apmērā. Reizi gadā vajadzēs braukt uz Barselonu un kluba birojā personīgi atjaunot kandidāta karti. Kad šie trīs gadi aizritējuši, drīkst iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par pilntiesīgu kluba biedru; tā izskatīšana var ilgt pat pusgadu. Šobrīd papildu problēma ir tā, ka uz laiku jaunu biedru uzņemšana ir apturēta, un varam vienīgi minēt, kad tā atsāksies. Rindā uz biedra statusu patlaban gaida vairāki tūkstoši gribētāju...

Tiesa, ir iespējams izmantot apvedceļu un kluba biedra karti īrēt – maksās tas no 4500 līdz 8000 eiro gadā. Cena atkarīga no spēļu apmeklēšanas abonementa (to var saņemt tikai kluba biedrs) kategorijas. Ja naudas ir kā spaļu, tad var mēģināt nopirkt biedra karti ar visām privilēģijām no kāda jau esošā īpašnieka, taču tas maksās vismaz 50 000 eiro.

Ko biedra statuss dod, ja neskaitām iespēju apmeklēt jebkuru kluba spēli? Barcelona ir interesanta ar to, ka kluba biedriem ir balsstiesības svarīgu jautājumu izlemšanā Barcelona ģenerālajā asamblejā; tātad fani var tieši ietekmēt kluba īstenoto politiku.