Aizdomās par divu sieviešu izvarošanas mēģinājumu aizturēts attēlā redzamais vīrietis - policija lūdz atsaukties citas cietušās
29. oktobrī Valsts policija saņēma informāciju par to, ka Ādažu novada Kalngalē uz pastaigu takas, netālu pie jūras nenoskaidrota persona mēģināja izvarot 1996. gadā dzimušu sievieti, pēc kā atņēma viņai mobilo telefonu un aizbēga.
Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa likumsargi, kuri noskaidroja, ka netālu atrodas vēl viena sieviete, kura dzimusi 1939. gadā, un kurai arī tika uzbrukts un atņemts mobilais telefons.
Noziedznieka meklēšanā nekavējoties tika iesaistīti spēki no Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa un Ādažu novada pašvaldības policijas. Tāpat notikuma vietā strādāja Valsts policijas kinologs ar dienesta suni.
Veicot meklēšanas pasākumus, Ādažu novada pašvaldības policisti pēc pāris stundām apkārtnē pamanīja vīrieti, kas atbilst uzbrucēja pazīmēm, un viņu aizturēja. Aizturētais ir dzimis 1963. gadā un jau iepriekš sodīts par analoģiskiem noziegumiem. Pierīgas Ziemeļu iecirkņa darbinieki pārmeklēja apkārtni un mežā atrada abus nozagtos telefonus.
Saistībā ar notikušo uzsākti divi kriminālprocesi, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma 159. panta 1. daļas, pēc 15. panta 4. daļas un pēc 180. panta – par izvarošanas mēģinājumu un par zādzību nelielā apmērā. Par izvarošanu vai tās mēģinājumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no četriem līdz desmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz pieciem gadiem. Savukārt par zādzību nelielā apmērā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policijai ir aizdomas, ka aizturētā persona, iespējams, varētu būt saistīta arī ar noziedzīgiem nodarījumiem pret citām personām. Likumsargi aicina iedzīvotājus aplūkot vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš arī cietis no viņa iespējamām noziedzīgajām darbībām! Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 20269280 vai 112!
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.