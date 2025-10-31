Trampa paziņojumi par kodolieroču izmēģinājumiem izraisa starptautisku satraukumu
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka Vašingtona atsāks kodolizmēģinājumus, izraisot starptautisku satraukumu un neskaidrību par to, ko tieši viņš ar šiem vārdiem domājis.
“Citu valstu testēšanas programmu dēļ esmu uzdevis Kara ministrijai sākt mūsu kodolieroču testēšanu uz vienlīdzīgiem pamatiem,” dažas stundas pirms tikšanās ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu sev piederošajā vietnē "Truth Social" rakstīja Tramps. “Šis process sāksies nekavējoties!"
Izņemot Ziemeļkoreju, neviena valsts kopš 1996. gada nav veikusi kodolizmēģinājumus, pamatojoties uz Visaptverošo kodolizmēģinājumu aizlieguma līgumu. Amerikas Savienotajās Valstīs Aizsardzības departaments līdz šim testējis tikai raķetes, kaut arī ASV tiek izgatavotas kodolgalviņas un tās izstrādā mazpazīstama aģentūra — "Nacionālā kodoldrošības administrācija" (NNSA).
"Es domāju, ka prezidenta "patiesība" runā pati par sevi ," dažas stundas vēlāk Trampam piebalsoja ASV viceprezidents Džeims Deivids Venss, nesniedzot nekādus papildu paskaidrojumus par to, kas ar šiem ierakstiem domāts. Vēlāk Baltā nama pārstāvis centās mīkstināt Trampa paziņojumu un preses konferencē teica: “Mums ir liels kodolieroču arsenāls. Krieviem ir liels arsenāls. Ķīnai ir liels arsenāls. Reizēm jums ir jāveic testi, lai pārliecinātos, ka tas darbojas.”
Starptautiskā reakcija par Trampa paziņojumiem bijusi raižpilna: politikas veidotāji un drošības eksperti brīdina, ka ASV atkāpšanās no kodolaizlieguma līguma varētu atgriezt pasauli pie jaunas kodolieroču sacensības.
Kad Vašingtona pirms trim desmitgadēm beidza kodolizmēģinājumus, tika noteikts, ka Amerikas Savienotās Valstis varēs tos atsākt pēc prezidenta pavēles. Bet Vašingtonas Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra pētniece Dorīna Horšīga, lēš, ka pazemes testu vieta Nevadā varētu tikt sagatavota "sešu līdz desmit mēnešu laikā " . "Posms būtu daudz ilgāks, ja ASV vēlētos pārbaudīt jaunas kaujas galviņas" viņa piebilst.