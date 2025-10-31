VIDEO: kuri deputāti balsoja "par" un kuri - "pret" izstāšanos no Stambulas konvencijas. Un kas notiks tālāk?
Ar 56 balstīm "par", 32 balsīm "pret, un diviem deputātiem atturoties, Saeima ceturtdien nobalsoja par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Salīdzinot ar balsojumu pirmajā lasījumā, par izstāšanos balsoja par vienu deputātu vairāk nekā iepriekš. Proti "Apvienotā saraksta" pārstāvis Edgars Putra, kurš iepriekšējā kārtā balsošanā nepiedalījās, šobrīd atbalsīja izstāšanos no konvencijas.
Pret izstāšanos balsoja "Jaunās Vienotības" un partijas "Progresīvie" pārstāvji, bet pret - koalīcijā ietilpstošā "Zaļo un zemnieku savienība" (ZZS) un partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Apvienotais saraksts" (AS), "Nacionālā apvienība" (NA), "Stabilitātei" (ST!), kā arī citi opozīcijas pārstāvji. No balsojuma atturējās Igors Rajevs un Dizis Šmits, kuri Saeimā tika ievēlēti no AS.
Jāpiemin, ka patlaban, saskaņā ar Satversmes 71. pantu, Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam ir desmit dienas laika, lai nodotu likumu atpakaļ Saeimai tā otrreizējai caurlūkošanai. Ja Saeima likumu pieņems atkārtoti ar ne mazāk kā 51 balsi “par”, prezidents vairs to nevarēs to apturēt, un likums prezidentam ne vēlāk kā 3 dienas pēc tam, kad tas atkārtoti pieņemts, būs jāizsludina.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piektdien paziņoja, ka grasās izvērtēt Saeimas lēmumu par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas. Viņš norādīja, ka likumu izvērtēs, ņemot vērā valstiskus un juridiskus, nevis ideoloģiskus vai politiskus apsvērumus.
Jāpiemin, ka Rinkēvičs pirms balsojuma pauda līdzīgus apgalvojumus, norādot, ka Saeimai par Stambulas konvenciju jālemj racionāli, nevis emocionāli. Trešdien pēc tikšanās ar premjeri Eviku Siliņu (JV) Valsts prezidents žurnālistiem norādīja, ka viņš gaidīs parlamenta lēmumu, pirms sniegs vērtējumu par likumprojektu. "Ja Saeima balsos par likumprojektu un to pieņems, un šis likumprojekts nonāks uz mana galda, tad atbilstoši Satversmei es šo likumprojektu vērtēšu un pieņemšu lēmumu," sacīja Rinkēvičs.
Tikmēr ceturtdien plānoti jauni protesti pret izstāšanos no Stambulas konvencijas. Pirmajā protesta akcijā Rīgas ielās izgāja aptuveni 5000 cilvēku, kamēr akcijā, kas pauda atbalstu Saeimai par izstāšanos no konvencijas, piedalījās aptuveni 20 cilvēku.