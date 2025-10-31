10 šausmu filmas, kuras pasaule negribēja redzēt - jo tās šķita pārāk īstas, lai būtu izdomātas
Šodien, 31. oktobrī, kad ielas piepilda maskas, sveces un tumsa kļūst par svētku dekorāciju, ir īstais brīdis atcerēties, kā šausmas ienāca arī kinoteātrī.
Eksorcists (1973)
Filma, kuru daudzi joprojām uzskata par šausmīgāko vēsturē, ir 1973. gada “Eksorcists”.
Šī filma seko stāstam par aktrisi Kristu Maknīlu, kura dzīvo Vašingtonā ar savu 12 gadīgo meitu Reganu. Kad Regana sāk uzvesties dīvaini, viņas māte un apkārtējie cilvēki saprot, ka tā nav “parastā slimība”, bet kaut kas ļaunāks. Lai cīnītos ar neizskaidrojamo, tiek pieaicināti divi katoļu priesteri, kuru cīņa ar dēmonu — kas, kā izrādās, ir vilinoši vecs ļaunums — sasniedz kulmināciju traģiskā upurēšanās brīdī, un Reganas glābšana kļūst par morālas, garīgas un fiziskas izdzīvošanas cīņas simbolu.
Lai arī filmas budžets bija tikai aptuveni 12 miljoni ASV dolāru, tā ieņēmumi pasaulē sasniedza apmēram 441 miljonu ASV dolāru.
Tā bija pirmā šausmu filma, kas saņēma nomināciju par “Labākā filma.” Filma ir plaši atzīta par ietekmīgu šausmu kino klasiku — viens avots rakstīja: ““Eksorcists” bija ievērojams ar to, ka tas kļuva par vienu no lielākajiem kases panākumiem... un vienu no pirmajiem “blokbasteriem” kino vēsturē.”
Publikas reakcija uz filma bija intensīva — sekoja ziņojumi par skatītājiem, kas ģībst un vemj kino seansu laikā, kā arī tika iemūžinātas garās cilvēku rindas ārā aukstā laikā, gaidot biļetes.