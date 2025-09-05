“Jauns OK” septembra numurs - viss, kas nepieciešams, lai tu sagatavotos rudenim pilsētā!
Ir sācies rudens, un tas nozīmē iespēju sakārtot dzīvi no jauna. Sakārtot māju, garderobi, prātu, darba ritmu un arī sevi. “Jauns OK” septembra numurs piedāvā būt līdzās šajā pārslēgšanās laikā – iedvesmot, stiprināt, iepriecināt un uzrunāt ar dziļumu. Tā, lai būtu vieglāk atrast balansu starp ārējo skaistumu un iekšējo līdzsvaru.
Septembra vāka zvaigzne ir dziedātāja un trīs bērnu mamma Māra Upmane-Holšteine, kura šoruden sevi piesaka īpaši spilgti - uzsākot solo projektu, rakstot mūziku un drosmīgi pieņemot pārmaiņas, ko dzīve viņai piedāvā.
Rubrikā “Vīrietis” – kardiologs Roberts Feders, kurša atgriezās Latvijā, lai šeit izveidotu klīniku un glābtu dzīvības. Viņa stāsts ir par taisnīgumu, aicinājumu un spēju neklusēt par sabiedrībā svarīgām tēmām.
Skaistumkopšanā pievēršamies rudens grima tendencēm – drosmīgām lūpām, dūmakainām acu ēnām un zeltam it visur. Tāpat aicinām izveidot sejas attīrīšanas rutīnu un iesakām, kā pareizi izvēlēties attīrošos līdzekļus, kāpēc skrubji ne vienmēr ir labākais risinājums un kad laiks pīlingiem.
Modes lappusēs – rudens 2025. gada tendences visā krāšņumā: pārspīlēti silueti, masīvas rotas, spilgti krāsu akcenti un vēlme savā stilā paust spēku. Rudens mode šosezon ir drosmīga, daudzslāņaina un apzināti izteiksmīga.
Attiecību sadaļā šoreiz – dziļš un silts atgādinājums par mazajiem ikdienas rituāliem, kas patiesībā ir lielie mīlestības notikumi. Psiholoģe Diāna Zande un geštaltterapeite Līva Spurava runā par flirta nozīmi, randiņiem pieaugušo dzīvē, pateicības spēku, pieskārieniem un sarunām, kurās patiešām ieklausās. Vēl vairāk – viņas atgādina, ka mīlestība ir ne tikai sajūta, bet izvēle, ko jāapstiprina atkal un atkal.
Ceļojumu sadaļā – 10 dienas Grenlandē, meklējot mieru, tīru klusumu un ledāju varenību. Un Eiropas iedvesmas vietas kultūras mīļotājām, lai izdotos izveidot skaistu un piesātinātu brīvdienu ceļojuma maršrutu.
Šajā numurā arī aktuāls un sievišķīgi praktisks skatījums uz mūsu veselību – kā veidot ikdienas paradumus, ņemot vērā menstruālā cikla fāzes? Ginekoloģe Dr. Katrīna Puriņa-Liberte šajā rakstā pastāsta, kāpēc vērts ieklausīties sevī, pielāgot ēdienkarti, sporta slodzi un dzīves tempu tam, kā jūties konkrētajā mēneša posmā. Cikla izpratne kļūst par instrumentu, kas palīdz ne tikai justies labāk, bet arī izdarīt gudrākas izvēles un rast līdzsvaru.
Šis ir numurs sievietei, kura meklē līdzsvaru, skaistumu, saturu un jēgu. Sievietei, kura septembrī apstājas, pāršķir lapu un izvēlas būt tuvāk sev.