Ukrainā ražotās nūdelēs konstatētas salmonellas
Igaunijas Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) brīdina, ka Ukrainā ražotās ātri pagatavojamajās nūdelēs “Reeva” ir konstatētas salmonellas.
Bīstamās salmonellas baktērijas konstatētas "Reeva" nūdelēs ar vistas garšu (60 g; derīguma termiņš 17.06.2027.) un nūdelēs ar liellopa gaļas garšu (60 g; derīguma termiņš 18.04.2027.). Latvijas PVD jau ir uzsācis pārbaudes vairumtirdzniecības uzņēmumos, kuri izplata šī zīmola produktus Latvijā un Igaunijā, kā arī apturējis ziņojumā minēto produktu partiju tirdzniecību.
Tāpat PVD ir paņēmis dažādu veidu “Reeva” nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai. Līdz šim izmeklētajos produktu paraugos salmonellas nav konstatētas.
PVD aicina pirms produkta lietošanas uzturā vienmēr iepazīties ar informāciju, kas norādīta produkta marķējumā un lietot to tā, kā norādījis ražotājs (nūdeļu gadījumā – tās aplejot ar verdošu ūdeni). Salmonellas un citus piesārņotājus var saturēt dažādi produkti, taču lielākā daļa no piesārņotājiem iet bojā, ja produkts tiek termiski apstrādāts. Piemēram, salmonellas, nonākot saskarē ar verdošu ūdeni, iet bojā nepilnas minūtes laikā.
Piesardzības nolūkos aicinām patērētājus, kuri iegādājušies produktus ar Igaunijas ziņojumā minētajiem derīguma termiņiem, atturēties no lietošanas uzturā.