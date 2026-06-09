Liepājā notiek sabiedroto iznīcinātāju zemais pārlidojums
Foto: Kaspars Krafts
Otrdien pēcpusdienā sabiedroto iznīcinātāji veic zemo pārlidojumu virs Liepājas.
Sabiedrība

Liepājā notiek sabiedroto iznīcinātāju zemais pārlidojums

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Otrdien pēcpusdienā sabiedroto iznīcinātāji veic zemo pārlidojumu virs Liepājas, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Liepājā notiek sabiedroto iznīcinātāju zemais pārl...

Jau ziņots, ka iepriekšējos gados iedzīvotāji pauduši bažas par NATO lidmašīnu radītajiem trokšņiem.

NBS jau iepriekš vairākkārt norādījuši, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.

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