Daugavpilī pēc zādzību sērijas aizturēts vīrietis, kurš iedzīvotājiem nodarījis 13 000 eiro zaudējumus
Valsts policijas amatpersonas Daugavpilī aizturējušas vīrieti par deviņām zādzībām. Vīrietim piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.
Valsts policija saņēma informāciju, ka laika posmā no šā gada 13. aprīļa līdz 25. maijam Daugavpilī, dažādās adresēs, nenoskaidrota persona pastrādāja zādzības no transportlīdzekļiem un telpām. Zināms, ka aprīlī persona pastrādāja divas zādzības. Vienā gadījumā tika uzlauztas autobusa durvis, un nozagtas gan mantas, gan elektriskais skrejritenis, kas tur atradās, tādējādi radot īpašniekiem 10 350 eiro lielus zaudējumus.
Savukārt citā gadījumā no automašīnas “Audi” tika nozagts rollerslēpošanai paredzētais inventārs, kas atradās transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā. Kopējais zaudējums bija 750 eiro.
Citā gadījumā no kravas automašīnas “Renault” tika nozagta somiņa ar dokumentiem. Vēlāk persona mēģināja izmantot arī zagto bankas karti, kas atradās somiņā.
Savukārt divās reizēs personai izdevās iekļūt telpās. Tā, piemēram, 5. maijā persona iekļuva kāda uzņēmuma ražošanas telpās, kur nozaga maku ar dokumentiem, bet 14. maijā, bojājot logu, iekļuva degvielas uzpildes stacijas telpās, kur nozaga cigaretes.
Tāpat persona vēl trīs dažādos gadījumos iekļuva automašīnās un nozaga tur atstātos naudas makus un dokumentus.
Toties šā gada 25. maijā Valsts policijā vērsās persona no kuras automašīnās “Nissan” tika nozagta somiņa, kurā atradās dokumenti, bankas kartes un skaidra nauda. Īpašniekam radīti 1860 eiro lieli zaudējumi. Policijas rīcībā ir informācija, ka transportlīdzekļa īpašnieks, atstājot automašīnu, nebija to aizslēdzis, kā rezultātā zaglim bija iespēja iekļūt.
Veicot operatīvās meklēšanas un procesuālos pasākumus, likumsargi noskaidroja personu, kura, iespējams, ir saistīta ar iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, un šā gada 26. maijā aizturēja 1989. gadā dzimušu vīrieti. Veicot sankcionētu kratīšanu aizturētā vīrieša dzīvesvietā likumsargi atrada zagtās mantas.
Šā gada 28. maijā pēc Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonu lūguma tiesa piemēroja 1989. gadā dzimušajam vīrietim drošības līdzekli apcietinājumu.
Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem Valsts policijā tika uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka zagļu uzmanību bieži piesaista transportlīdzekļos atstātas mantas, piemēram, somas, iepirkumu maisiņi, maki, darba instrumenti, kā arī dažādas viedierīces — datori, mobilie telefoni un citas vērtīgas lietas. Likumsargi aicina transportlīdzekļu īpašniekus rūpēties par savu automašīnu drošību, neatstāt salonā vērtīgas mantas, izmantot papildu drošības risinājumus un, ja iespējams, novietot transportlīdzekļus apgaismotās un apsargājamās stāvvietās.
Policija arī atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.