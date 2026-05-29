Izdoti rīkojumi par Siliņas padomnieku un biroja vadītājas atlaišanu
Izdoti rīkojumi par iepriekšējās valdības vadītājas Evikas Siliņas (JV) padomnieku un biroja vadītājas atbrīvošanu no amatiem, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Ar 28. maiju no amata atbrīvota Ministru prezidenta biroja vadītāja Ieva Zīberga un pieci ārštata konsultatīvie darbinieki - padomnieks reģionālās politikas jautājumos Jānis Rozenbergs, padomniece bērnu un ģimenes politikas jautājumos Līga Āboliņa, padomniece inovāciju un tehnoloģiju jautājumos Elīna Lidere, padomnieks sporta politikas jautājumos Edgars Pukinskis un padomnieks militārās sadarbības jautājumos, par jauno aizsardzības ministru kļuvušais Raivis Melnis.
Atbildot uz jautājumiem par komandas veidošanu, Kulbergs atzina, ka tās sastāvs vēl nav pilnībā nostiprināts, uzsverot nepieciešamību ierobežotā laika periodā piesaistīt pēc iespējas spēcīgākus kandidātus.
Aģentūrai LETA zināms, ka uz sanāksmi par Kulberga biroju piedalīties bija aicināts arī bijušais Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) vadītājs Mārtiņš Brencis.