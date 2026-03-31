Lielākais jaundzimušo pabalsts Latvijā: Jūrmala par katru bērnu turpmāk maksās 1500 eiro
Jūrmalā būtiski palielināts atbalsts gan jaunajām ģimenēm, gan senioriem: jaundzimušā pabalsts palielināts līdz 1500 eiro, savukārt ikgadējais pabalsts senioriem veselības izdevumu segšanai - līdz 250 eiro.
Turpmāk par katru jaundzimušo bērnu Jūrmalā tiks piešķirts 1500 eiro liels pabalsts, kas šobrīd ir augstākais šāda veida atbalsts Latvijā, portālu Jauns.lv informēja Jūrmalas pašvaldībā.
Kā skaidro pašvaldības pārstāve Zane Pētersone, jaundzimušā pabalsts ir daļa no plašāka atbalsta klāsta ģimenēm. Jūrmalas pašvaldība nodrošina arī ikgadēju 100 eiro pabalstu mācību procesa atbalstam bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam (pilna laika studijās), bezmaksas braucienus pilsētas autobusos un vilcienos, kā arī brīvpusdienas bērnudārzu un skolu audzēkņiem līdz 12. klasei.
Palielināts arī ikgadējais pabalsts senioriem veselības izdevumu segšanai - līdz 250 eiro kalendārajā gadā. Jūrmala ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kas šādu atbalstu piešķir visiem pilsētā deklarētajiem senioriem.
Pabalstu var izmantot pacienta iemaksām un līdzmaksājumiem, veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentiem un medicīnas precēm (tostarp optikai un vitamīniem), kā arī citiem ar veselības uzturēšanu saistītiem izdevumiem.
Iedzīvotāji, kuri jau saņēmuši pabalstu par 2026. gadu, var pieprasīt pabalsta pārrēķinu. Saistošie noteikumi stājušies spēkā 2026. gada 28. martā un tiek piemēroti no 2026. gada 1. janvāra.