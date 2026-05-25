VIDEO: policija Vecmīlgrāvī aiztur iereibušu BMW vadītāju; vainīgā bēg un izmanto piparu gāzi
18. maijā neilgi pēc pusnakts Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas (RVPP) Videonovērošanas centra darbinieki Vecmīlgrāvī izvietotajās kamerās ievēroja kādu BMW markas transportlīdzekli, pie kura pulcējās vairākas personas, iespējams, alkohola reibumā. Pēc brīža spēkrats uzsāka kustību, un uz notikuma vietu nekavējoties tika piesaistīta tuvākā policijas ekipāža.
Ierodoties adresē, policijas darbinieki ar operatīvo transportlīdzekli aizšķērsoja ceļu, lai ierobežotu tālāku BMW spēkrata kustību. Tomēr transportlīdzekļa vadītāja šo šķērsli un vairākas likumsargu prasības apstāties ignorēja, turpinot kustību pa gājēju ietvi un vēlāk iebēgot mežā.
Personu pēc īsa brīža izdevās panākt. Pretojoties policijas darbiniekam, sieviete no apģērba kabatas izņēma piparu gāzes baloniņu un tā saturu centās iepūst pašvaldības policista sejā. Pēc neveiksmīga baloniņa izmantošanas mēģinājuma policijas darbinieks to sievietei atņēma un viņu aizturēja. Tomēr vēlāk likumsargi pamanīja, ka aizturētajai personai asaro acis un ir apgrūtināta elpošana, liecinot, ka viņa, iespējams, pati sevi ir pakļāvusi piparu gāzes iedarbībai.
Ņemot vērā notikušo, uz adresi tika izsaukta gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, gan Valsts policijas ekipāža, kas pārņēma darbu tālāko procesuālo darbību veikšanai.