"Vai tad nedzirdējāt par apdraudējumu?!" Daugavpilī pirmo reizi izskan brīdinājums par gaisa trauksmi
Ceturtdienas, 21. maija, rītā pulksten 11.30 Daugavpils iedzīvotāji pirmo reizi saņēma mobilās apziņošanas sistēmas brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Trauksme radījusi apjukumu, dažviet paralizējot ikdienas ritmu.
Slēgti veikali
Iedzīvotāji sūdzas, ka pēc brīdinājuma ziņas saņemšans, neesot sekojusi nekāda papildu informācija. Kāda Daugavpils iedzīvotāja portālam Jauns.lv stāstīja, ka pusdienlaikā, izejot pilsētas ielās, novērojusi, ka apkaimē slēgtas visas tirdzniecības vietas, tostarp lielveikals "Maxima". Uz jautājumu par pēkšņajām izmaiņām darba laikā kāds no sastaptajiem cilvēkiem vien izbrīnīts esot atbildējis: "Vai tad jūs nedzirdējāt par apdraudējumu?"
Vietējais medijs "Gorod" ziņoja, ka drošības apsvērumu dēļ atcelti visi "Daugavpils kino" seansi. "Saistībā ar civilās aizsardzības brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā un drošības apsvērumu dēļ šodienas kinoseansi tiek atcelti," bija teikts iestādes paziņojumā, aicinot iedzīvotājus sekot līdzi tālākai informācijai un ievērot drošības noteikumus.
Satraukums izglītības iestādēs
Ziņa par iespējamo apdraudējumu Latvijas gaisa telpā radīja satraukumu arī Daugavpils izglītības iestādēs un ģimenēs ar bērniem. Daugavpils iedzīvotāja zināja stāstīt, ka izglītības iestādēm tika dots stingrs norādījums nelaist skolēnus vienus pašus mājās – bērniem pakaļ obligāti bija jāierodas kādam no pieaugušajiem. Savukārt piesardzības nolūkos bērnudārzos mazuļi diendusas laikā likti gulēt apģērbti, lai krīzes situācijā iestādes darbinieki varētu operatīvi rīkoties un bērnus pārvietot. Tikmēr vietējais medijs "Chayka" ziņoja, ka drošības apsvērumu dēļ divās pilsētas skolās tika pārtraukts 9. klases mutvārdu eksāmens latviešu valodā.
Kā tas nereti notiek krīzes situācijās, cilvēku savstarpējās sarunās ātri sāka izplatīties dažādas baumas, piemēram, izskanēja apgalvojumi, ka virs Daugavpils it kā esot manīti trīs droni.
Tikmēr Daugavpils pašvaldības pārstāve Nataļja Bikovska portālam Jauns.lv pastāstīja, ka pilsētā dzīve ritējusi ierastajā ritmā, tostarp strādājuši arī veikali un kafejnīcas. Arī sabiedriskais transports kursējis atbilstoši grafikam. "Pašvaldība, tās iestādes un uzņēmumi turpināja strādāt, ievērojot Nacionālo bruņoto spēku (NBS) norādījumus. Nekādus papildu norādījumus pašvaldība nebija devusi. Iedzīvotājiem tika sniegta oficiālā informācija pašvaldībai pieejamos resursos. Pilsētas iedzīvotājiem bija pieejami valsts atbildīgo dienestu oficiālie resursi informācijas saņemšanai," Bikovska uzsvēra.
Trauksmes signāli Latgalē
Jāatgādina, ka Daugavpils nav vienīgā pilsēta, kas šonedēļ saskārusies ar gaisa telpas drošības incidentiem. Jau ziņots, ka šorīt no Baltkrievijas ielidoja ārvalsts drons. Ņemot vērā to Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas Augšdaugavas novados, Rēzeknē un Daugavpilī ceturtdienas rītā izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu.
Kā ierasts šādos gadījums, bija aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Gaisa apdraudējuma gadījumā nav automātiski jāveic iedzīvotāju, apmeklētāju vai skolēnu evakuācija no sabiedriskām ēkām, iepriekš atzina Krīzes vadības centrā (KVC). Šādā situācijā galvenais ir nevis doties ārā, bet gan pēc iespējas ātri atrast drošāku vietu ēkā. Tāpat jāievēro divu sienu princips - proti, jāatrodas vietā, kur starp cilvēku no ēkas ārpuses atdala vismaz divas sienas. Tāpat jāaizver logi un durvis, jāattālinās no logiem, stiklotām virsmām un ārsienām, un jāseko atbildīgo dienestu norādījumiem, norādīja KVC.